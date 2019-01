Løkke: Regionsrådene nedlægges

De folkevalgte regionsråd indgår ikke i regeringens plan for en ny sundhedsreform.

Det var ifølge flere kilder beskeden fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han i formiddag redegjorde for den sundhedsreform på Venstres gruppemøde.

I et godt ti minutter langt indlæg brugte Løkke ifølge tilstedeværende formuleringen, at »jeg kan lige så godt slippe katten ud af sækken«, da han forklarede, at de 12 år gamle regionsråd vil blive overflødiggjort i den kommende sundhedsstruktur.

Venstres folketingsgruppe er klokken 18.30 indkaldt til en mere detaljeret gennemgang i Statsministeriet. Her deltager også repræsentanter for partiets kommunale og regionale niveauer inden den endelige offentliggørelse af sundhedsreformen på et pressemøde i Statsministeriet i morgen kl. 10.

Lars Løkke Rasmussen har forklaret folketingsgruppen, at en række opgaver vil blive flyttet over i 21 sundhedsfællesskaber, hvis opgave bliver at drive det basale sundhedsvæsen. Sundhedsfællesskaberne vil blive styret af repræsentanter for kommunerne, det vil sige borgmestre, sundhedsudvalgsformænd og sundhedsfaglige eksperter. Alle kommuner vil bliver repræsenteret.

5 bestyrelser tæt på staten

Desuden vil en række andre opgaver blive flyttet opad i et statsligt organ, f.eks. større indkøbsopgaver og digitale løsninger som f.eks. sundhedsplatformen.

Ifølge Politikens oplysninger skal der oprettes fem bestyrelser med samme geografiske placering som regionerne. Bestyrelserne skal udpeges af den til enhver tid siddende regering.

Reformen vil medføre administrative besparelser på mellem 2 og 2,5 mia. kroner frem mod 2025.