Politikens chefredaktør får i dag at vide, om han skal i fængsel for PET-bog

Det er en sag uden fortilfælde. Og når dommen afsiges i dag klokken 13 i Københavns Byret, kan det også blive en dom, der vil skrive sig ind i retshistorien.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har bedt byretten afkræve JP/Politikens Hus 15 millioner kroner i bøde og i samme omgang sende Politikens chefredaktør Christian Jensen fire måneder i fængsel, fordi Politiken for godt to år siden i et særtillæg trods et fogedforbud gengav hele manuskriptet til bogen ’Syv år for PET’.

Christian Jensen og JP/Politikens Hus har under retssagen i november sidste år bestridt, at fogedforbuddet omfattede Politiken.

Sten Schaumburg-Müller, der er professor i medieret på Syddansk Universitet, vurderer dog, at et »gyldigt forbud er overtrådt, og det er strafbart«. Men han tvivler på, at straffen bliver så hård, som PET har krævet: »Christian Jensen skriver det jo selv i avisen, den dag tillægget bliver trykt. Han kendte til forbuddet og overtrådte det. Men fire måneders fængsel til en redaktør er meget«.

Omvendt mener Jørn Vestergaard, der er professor i strafferet ved Københavns Universitet, at både JP/Politikens Hus og Christian Jensen bør frifindes:

»Der kan meget vel argumenteres for, at Christian Jensen overhovedet ikke kan straffes for at overtræde et forbud. Det samme gælder sådan set for JP/Politikens Hus som udgiver. Under alle omstændigheder er det vildt overdrevet, at PET vil have en chefredaktør sendt i fængsel og en medievirksomhed idømt en millionbøde for at overtræde et fogedforbud«.

Forbud på forbud

’Syv år for PET’ er skrevet af journalist på Politiken Morten Skjoldager og udgivet på forlaget People’sPress. Bogens kapitler omtaler de terrorsager, der ramte Danmark fra 2007 til 2014, hvor Jakob Scharf var chef for PET. Han er den gennemgående interviewfigur i bogen og er siden tiltalt for at have overtrådt sin tavshedspligt som PET-chef. Næste fredag afsiger byretten dom i den sag.

’Syv år for PET’ var planlagt til udgivelse 17. oktober 2016. Men 5. oktober får PET nys om, at den er på vej, og på grund af en kort omtale af bogen på nettet får PET 6. oktober Københavns Byret til nedlægge fogedforbud mod udgivelse af bogen, rettet mod forlag og forfatter. Tjenesten mener, at bogen vil afsløre PET’s arbejdsmetoder og være til fare for statens sikkerhed. 7. oktober får PET nedlagt endnu et forbud, denne gang rettet mod en radiostation og de boghandlere, der var begyndt at sælge bøgerne.

Natten til lørdag 8. oktober er PET i retten for tredje gang. Ekstra Bladets chefredaktør har sagt, at hans avis fortsat vil referere fra bogen, og PET får i retten et fogedforbud – ikke rettet mod Ekstra Bladet, men mod hele JP/ Politikens Hus.

JP/Politikens Hus kærer fogedforbuddet til landsretten med den begrundelse, at adressaten er forkert. Efter medieansvarsloven er det et dagblads chefredaktør, der skal have besked om et fogedforbud, ikke mediehusets direktør. Han kan efter loven ikke blande sig i, hvad der står eller ikke står i mediehusets aviser. Formålet er at sikre den redaktionelle uafhængighed.

Søndag 9. oktober udkommer Politiken så med en særsektion, hvori ’Syv år for PET’ er optrykt, og hvori chefredaktør Christian Jensen blandt andet begrunder udgivelsen med, at et fogedforbud »er en indskrænkning af pressens frihed til at viderebringe relevante oplysninger«.

PET reagerer ved at stævne både JP/Politikens Hus og chefredaktør Christian Jensen for at overtræde fogedforbuddet.

Vildt overdrevet, at PET vil have chefredaktør sendt i fængsel Jørn Vestergaard, professor

I november 2016 afgør Østre Landsret, at fogedforbuddet var i orden, og at adressaten var den rette.

JP/Politikens Hus bringer sagen for Højesteret, der i efteråret 2017 konstaterer, at JP/Politikens Hus sådan set har ret i, at det er chefredaktøren, der skal have forkyndt et fogedforbud, og at sådan skal det være fremover, fastslår Højesteret.

Men på grund af den usikkerhed, som Højesteret mener var gældende i 2016 på grund af en dom, Højesteret selv havde afsagt nogle år før, var PET i god tro, da de i oktober 2016 krævede fogedforbuddet nedlagt mod JP/Politikens Hus, mente Højesteret.

Forbuddet var gyldigt

Da PET’s sag mod JP/Politikens Hus var for byretten 12. november sidste år, afviste Kammeradvokaten på PET’s vegne da også ethvert argument fra JP/Politikens Hus og Christian Jensen om, at fogedforbuddet var ugyldigt, fordi det var udstedt mod Huset og ikke chefredaktøren.