Kvaliteten falder på sygehusene

Antallet af patienter, der får den bedste behandling på sygehusene i Danmark, er faldende. Og jo værre stillet patienterne er med uddannelse, arbejde og indkomst, desto dårligere bliver de behandlet.

Det viser en ny beretning til Folketingets statsrevisorer fra Rigsrevisionen, som har gennemført en systematisk undersøgelse af, om der er forskelle i den behandling, patienterne får på sygehusene.

Rigsrevisionen har set på, i hvor høj grad sygehusene opfylder de kvalitetskrav, som regionerne sammen med regeringen og kommunerne har stillet til den behandling, som patienterne tilbydes. Samlet set er det gået den forkerte vej fra 2015 til 2017, viser undersøgelsen.

Hvor sygehusene i 2015 opfyldte 63,5 procent af kravene til »behandling af høj kvalitet«, var det i 2017 kun 57,5 procent.

»Vi må notere, at der er denne tilbagegang. Det er situationen, og det er trist i sig selv«, siger Klaus Frandsen (R), der er næstformand for Statsrevisorerne.

Statsrevisorernes formand, Henrik Thorup (DF), har ikke deltaget i behandlingen af sagen, da han som medlem af regionsrådet i hovedstaden er inhabil. Og netop i Region Hovedstaden er det gået helt galt med opfyldelsen af kvalitetsmålene fra 2015 til 2017.

I 2015 levede regionens sygehuse op til kvalitetskravene i 60,3 procent af tilfældene, men to år senere var det tal faldet til 48,8 procent, hvilket er det klart dårligste blandt de fem regioner. Rigsrevisionen giver ikke nogen forklaring på det, men det var i den periode, regionen indførte det nye it-system Sundhedsplatformen.

Forskel på patienter

Rigsrevisionen har set nærmere på behandlingen af patienter med de fire folkesygdomme hjertesvigt, lungesygdommen kol, apopleksi og lårbensbrud tæt på hoften.

For alle sygdomme er der opstillet kvalitetsmål. Det kan for eksempel være, at en hjertepatient skal have foretaget en bestemt undersøgelse af hjertet, sættes i behandling med en bestemt medicin og tilbydes fysisk træning. For patienter med apopleksi er et kvalitetskrav, at patienten skal tilbydes medicin, der kan opløse en blodprop, inden for en time efter ankomsten til sygehuset. Patienter med kol skal undersøges af fysioterapi og gennemgå undersøgelser af deres halskar, og patienter med et brækket lårben skal tilbydes operation inden for bestemte frister.

Både regionerne og regeringen overvåger, hvordan det går med at leve op til de mange krav, gennem Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram, hvor alle data om patienterne samles.

Men hverken regeringen eller regionerne har undersøgt, om patienter med samme sygdomme og samme behov for behandling får tilbudt den samme behandling, eller der er forskel alt efter patientens sociale situation, job, uddannelse, og efter om de er gift eller enlige.

Det er det, Rigsrevisionen har undersøgt ved at lave en særlig registeranalyse, og denne viser, at selv når man korrigerer for patienternes alder og for, om de har mange sygdomme på én gang, er der »betydelige ikke-begrundede kvalitetsforskelle i behandlingen af forskellige patientgrupper«.

»En betydelig andel« af patienterne »modtager ikke fuldt ud« den anbefalede behandling.

»Dette kan have betydning for patienternes risiko for genindlæggelse og død«, skriver Statsrevisorerne i deres udtalelse.