Bundlinjen: OECD siger, vi kan nå vores klimamål billigere

FOR ABONNENTER

Dansk økonomi er i fin form. Der er mange fine karakterer i den årlige karakterbog for dansk økonomi, som kom fra OECD, de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation i Paris, i den forløbne uge. Levestandarden og velfærden er høj, og dansk økonomi kan vokse, samtidig med at der er lav ulighed. Det fremhæves, at Danmark er foregangsland, når det gælder grøn vækst, og er godt rustet til at håndtere en ny økonomisk krise.