Udelukkelse af Huawei kan forsinke fremtidens internet

Hvis Huawei udelukkes fra opbyggelsen af fremtidens internet, kan det få store konsekvenser for telemarkedet og Danmarks digitale ambitioner. Det siger teleoperatører og en analytiker oven på tirsdagens samråd i Folketinget, hvor flere partier udtrykte bekymring over den spionagemistænkte kinesiske virksomhed.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) sagde på samrådet, at regeringen vil kigge på, om loven skal ændres, så man bedre kan styre, hvem der må opbygge fremtidens telenet, 5G.

»Det vil i yderste instans betyde, at du kan forbyde leverancer fra en bestemt leverandør«, sagde ministeren efter Huawei-samrådet ifølge ITWatch og tilføjede:

»Vi har da et problem. Et stort problem«.

En udelukkelse af Huawei kan dog blive dyrt og forsinke udrulningen af fremtidens internet. Det siger Kim Christensen, netværksdirektør i teleselskabet 3.

»For os og telemarkedet vil det at fjerne en spiller betyde, at der reelt kun er et duopol tilbage bestående af Ericsson og Nokia. Det vil formentlig betyde noget for priserne. Worst case scenario er, at vores udrulning af 5G vil blive forsinket, fordi det bliver dyrere, ligesom det vil tage tid at udskifte udstyr i netværket, som vi allerede har«, siger 3-direktøren.

I dag er der tre dominerende teleoperatører, der ser ud til at skulle bygge 5G-netværket op i Danmark. To af dem, TDC og 3, har Huawei som leverandør og partner i deres nuværende 4G-telenetværk. Begge selskaber har allerede testet 5G-teknologien sammen med Huawei. Men som konsekvens af frygten for Huawei er teleselskaberne nu tvunget til at overveje alternative leverandører.

»Som vindene blæser nu, er vi nødt til at kigge på en plan b og være klar til at lave en omstilling, hvis det bliver konsekvensen eller et krav. Men det er ikke altid faktabaseret viden, som politikerne udtaler sig på baggrund af, og det gør ikke situationen mindre besværlig. Tænker man tanken til ende, er der rigtig meget teknologi – formentlig også fra de andre netværksleverandører – der produceres i Kina. Skal de så også udelukkes?«, spørger Kim Christensen.

I regeringens teleudspil fra marts blev hurtig udrulning af ny teknologi som 5G-netværket beskrevet som »afgørende for Danmarks konkurrenceevne«. Men i Teleindustrien, som TDC og TT-Netværket (Telenor og Telia) er medlem af, siger direktør Jakob Willer, at en udelukkelse af Huawei vil bremse udviklingen.

»Konkurrencen om at levere dette netværksudstyr er i dag mellem relativt få aktører. Hvis det hele ender med, at en af de aktører bliver udelukket, begrænser det valgmulighederne og vil få konsekvenser i markedet. Da Huawei også er kendt for at være teknisk stærk, bliver det en udfordring i markedet og vil lægge en dæmper på den digitale udvikling«, siger Willer.

Ifølge teleanalytiker Torben Rune fra Netplan kan et Huawei-forbud få voldsomme konsekvenser for TDC. Det skyldes, at 5G-netværket rent teknisk er filtret sammen med 4G-netværket, som i TDC’s tilfælde allerede er opbygget af Huawei med Huawei-komponenter.

»Måden at splitte og samle datatrafikken på i 5G-signalet er tæt knyttet til de komponenter, der indgår i løsningen. TDC kan komme til at stå i en væmmelig beslutningsposition. Hvis man fravælger Huawei til sit 5G-net, får man store problemer med 4G-nettet og kan i værste fald blive nødt til at bygge det helt om. Det kan blive omkostningsfuldt«, siger Rune.

Ensidig Kina-frygt

Da et samlet Folketing i maj indgik aftale om at fremme 5G-netværket, udtalte teleminister Lars Chr. Lilleholt (V), at Danmark skal være »digitalt foregangsland« med de bedst mulige vilkår »for branchen og ikke mindst for forbrugerne«.