De kæmper for demokratiet: Akademikere skal stille farlige spørgsmål, men stille våbnene uden for døren

Fakta

Frihedsprisen

Politikens Frihedspris uddeles i år 18. februar til to internationale forkæmpere for fri forskning og forskeres frihed.

Robert Quinn leder det internationale netværk Scholars At Risk (SAR), som arbejder for at fremme akademisk frihed og for at skaffe truede forskere et fristed ved universiteter i andre lande.

Michael Ignatieff er rektor for Central European University, som er blevet voldsomt presset i Ungarn. Universitetet er derfor flyttet til Østrig

Scholars At Risk og Central European University deler Politikens Frihedspris på 100.000 kr. Prisen, der er sponseret af Politiken-Fonden, motiveres af chefredaktør Christian Jensen i Pressen i Politikens Hus ved et levende møde med taler, musik og debat om muligheden for at modvirke censur. .

Tidligere modtagere af frihedsprisen er Garri Kasparov, Rusland (2007), Saad Eddin Ibrahim, Egypten (2008), Sima Samar, Afghanistan (2009), Ricardo Seberion González Alfonso, Cuba (2010), Ales Bialiatski, Hviderusland (2011), Abdulhadi Al-Khawaja, Bahrain (2012), Bassam Aramin, Palæstina, og Rami Elhanan, Israel (2013), Avisen Novaja Gaseta, Rusland (2014), Mona Eltahawy, egyptisk forfatter (2015), Haifaa Awad, læge og forfatter og Rami Abdul Rahman, Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (2016), Sea-Watch ved Axel Grafmann og Nico Jankowski (2017).

