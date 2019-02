Ny netsvindel er umulig at opdage: Nu kan dit dankort blive lænset, mens det ligger i din lomme

Brian Madsen undrede sig såre.

Der stod han på tankstationen en tidlig mandag morgen i hjembyen, Rødding, i det sønderjyske og kunne konstatere, at dankortet ikke virkede, selv om der efter hans bedste overbevisning var masser af penge på kontoen.

Banken havde spærret kortet. Inden Brian Madsen forsøgte at hæve penge på den lokale tankstation, havde der nemlig været aktivitet på selv samme kort i den lille by Waldron i Arkansas, USA.

»Jeg kan huske, jeg tænkte: ’Fuck! Hvordan har nogen kunnet gøre det?’«, siger Brian Madsen.

Sagen er langtfra enestående. Bankerne oplever i stigende omfang, at intetanende kunder får lænset deres konti, selv om de på intet tidspunkt har fået afluret pinkoden, har handlet med et fupfirma på nettet eller er kommet til at aktivere et fuplink på en snydemail.

Til gengæld har de fleste forbrugere efterhånden lagt så mange data ud på nettet, at kriminelle hackere – typisk via legale netbutikker – kan finde vej til forbrugernes dankort og digitale bankbøger.

»Du kan sidde med dit kort i lommen, men fordi du en gang har brugt det til en handel på internettet, og dine data er kommet i hænderne på de forkerte mennesker, så går det galt. Dermed er vi er alle potentielle ofre for netsvindel, uanset hvor meget vi passer på«, siger Sune Gabelgaard, senioranalytiker og ekspert i svindelbekæmpelse hos Danske Bank. Han ser den type netsvindel som den aktuelt mest udbredte og foruroligende.

Sidste år registrerede Danske Bank næsten 18.000 sager, hvor kunderne bad banken erstatte deres tab på netsvindel. En stor del af sagerne er netop de såkaldte datalæk-sager, hvor forbrugernes konto- og kortoplysninger bliver misbrugt, uden at kunderne selv har ’dummet sig’ eller er gået i en digital fælde.

Ofte er forklaringen, at webbutikkernes systemer har genereret en læk eller er blevet hacket af kriminelle. Tendensen bliver bekræftet af Nordens største udbyder af betalingskort- og informationssystemer, Nets:

»I tre fjerdedele af de sager, vi ser, skyldes svindelen, at butikkerne eller deres underleverandører har fået lækket eller stjålet data«, siger Kasper Koch Kristensen, vicedirektør for misbrugsbekæmpelse i Nets, der dog ikke kan sætte præcise tal på udviklingen.

Samme erfaring har Alm. Brand Bank, hvor kundehenvendelser om netsvindel på fem år er tredoblet til godt 900 årligt.

»De fleste sager handler om, at kunden har fået afluret sine kontooplysninger på nettet, hvis der for eksempel har været en læk på en webshop«, siger Michael Iversen, privatbankdirektør i Alm. Brand.

Vi giver data hurtigt væk

Vi er for hurtige til at give personlige data til fremmede på nettet, mener it-ekspert Aleksander Buus Bergstedt, der rådgiver virksomheder om håndtering af personfølsomme oplysninger via firmaet 2ndC:

»Du ville jo nok studse lidt, hvis du gik ned og købte en liter mælk hos købmanden og så blev bedt om at oplyse dit navn, din adresse, telefonnummer og andre personlige oplysninger. Men på nettet gør vi det gerne. Her har vi heller ikke noget imod at udlevere vores dankortoplysninger«, siger han.

Det er umuligt at gardere sig mod datalæk, men forbrugerne kan glæde sig over, at stort set alle korttab som følge af netsvindel bliver dækket af den bank, der har udstedt kortet. Det kræver dog, at man opdager, hvad der foregår, og anmelder sagen til banken, højst 13 måneder efter at svindelen har fundet sted.

Brian Madsen fik også dækket sit tab, om end det var til at overskue. Svindlerne i Arkansas nåede kun at hæve i omegnen af 10 danske kroner i det, der formentlig var tænkt som en hurtig test af, om kortet kunne lænses, uden at nogen opdagede det.

Men testen blev fanget af Alm. Brand Bank, inden ’festen’ kunne begynde.

»Man bliver jo utryg, når man ikke engang kan være sikker på, at ens penge står sikkert på kontoen«, siger Brian Madsen.