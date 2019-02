Skatteminister tog chancen med nyt vurderingssystem: Nu kommer regningen

Skatteministeriet var i al fortrolighed advaret om, at et nyt ejendomsvurderingssystem ville blive både forsinket og meget dyrere end forudsat, men ministeriet tog chancen. Nu venter Folketinget på at høre, hvad regningen kommer til at lyde på.

Advarslerne var ikke til at tage fejl af, da Deloitte i september 2014 fremsendte to rapporter til Skatteministeriet. Det var ikke umuligt at udvikle et nyt system til at foretage ejendomsvurderinger, men det var en meget vanskelig og risikabel affære.

Der var tale om et »særdeles komplekst udviklingsprojekt«. Med rigeligt af faldgruber og risikomomenter.

Der var for eksempel betydelige juridiske problemer i det. Og ministeriet havde ikke anvist nogen metoder til at vurdere værdien af hverken ejerboliger, erhvervsejendomme, landbrug eller skovbrug.

»Der udestår således en samlet set omfattende indsats med at fastlægge endelige beregningsmodeller på alle områder«, skrev Deloitte.

Der ville blive behov for mange specialister, og der var stor risiko for, at det, man udviklede, viste sig at være uanvendeligt, da politikerne slet ikke havde truffet beslutning om, hvad de ville have.

Samtidig forudså Deloitte, at det ville kræve næsten 7.500 ansatte – lige så mange som i hele det samlede Skat – at gennemføre vurderingerne og behandle boligejernes klager, som forventeligt ville indløbe.

»Der vil være behov for en massiv ressourcetilførsel, der i bedste fald svarer til en opnormering på 850 procent i forhold til det nuværende ressourceforbrug«, skrev Deloitte i den ene af de to rapporter.

Det er ikke problemfrit, det tager tid, og det bliver måske en smule dyrere Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Udgiften til de mange ansatte kunne dermed løbe op i 4,5 milliarder kroner om året, havde Deloitte beregnet i rapporterne.

De skulle i øvrigt holdes hemmelige, mente Skatteministeriet, og kun nogle få hovedkonklusioner fra de politiske drøftelser slap ud.

De to rapporter indgik i det lovforberedende arbejde, mente Skatteministeriet, der derfor afviste at give aktindsigt i rapporten.

Men i og med at Folketinget i juni 2017 vedtog den nye ejendomsvurderingslov, gælder den fortrolighed ikke længere. Politiken har derfor fået aktindsigt i de to rapporter og dermed mulighed for at læse Deloittes advarsler og gode råd i sin helhed over 287 sider.

Tyvstart

Efter at Rigsrevisionen i august 2013 havde kritiseret Skat for at ramme ved siden af med tre af fire ejendomsvurderinger, overvejede Skatteministeriet selv at udvikle et nyt it-system, som skulle løse opgaven.

Så kunne man komme hurtigere i gang, og ministeriet ville selv have kontrol over processen, mente ledelsen i Skatteministeriet.

Det advarede Deloitte imod.

Det ville, mente konsulenterne, »indebære en væsentlig (ny) risiko«.

Skatteministeriet ville påtage sig det fulde ansvar for at udvikle det nye system. En opgave, som typisk varetages af et privat firma.

Skatteministeriet skulle også »meget hurtigt« rekruttere de medarbejdere, der kunne løse opgaven, og ministeriet skulle være i stand til at fastholde dem. Endelig var det helt uafklaret, om modellen juridisk var mulig, advarede Deloitte.

Men det var den løsning, Skatteministeriet valgte.

Deloittes rapport var ikke engang fremlagt i den endelige version, før daværende skatteminister Benny Engelbrecht (S) på et pressemøde om fremtidens ejendomsvurderinger kunne fortælle, at »vi trækker i arbejdstøjet med det samme« for at finde en ny måde at vurdere »alt fra sommerhuse til erhvervsejendomme« på.

»Det er derfor, vi allerede nu er klar med et nyt implementeringscenter«, sagde Benny Engelbrecht.

Det nye center blev oprettet som en særskilt afdeling i ministeriet og fik navnet ICE – Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger.

Væsentlig dyrere end forudsat

Efter fire år er det stadig usikkert, om ICE vil kunne løse opgaven. Det eneste, man med sikkerhed ved, er, at det bliver væsentlig dyrere end de 2,7 milliarder kroner, der i 2016 blev afsat til udvikling og drift af et nyt ejendomsvurderingssystem over en fireårig periode frem til 2020.

Det kan man læse i en foreløbig orientering, som skatteminister Karsten Lauritzen (V) gav i et aktstykke til Folketingets Finansudvalg 29. maj sidste år, da han bad om at få bevilget 82 millioner kroner til det videre arbejde.

»Der forventes en væsentlig ændring af omkostningerne til udviklingen af ejendomssystemet«, skrev Karsten Lauritzen.

Det var godt nok ikke en oplysning, som ministeren ønskede skulle komme ud til offentligheden.

For aktstykket blev nemlig holdt fortroligt. Ja, ikke blot fortroligt, men dobbelt fortroligt. Hvor Folketinget normalt oplyser, at der er fremlagt et aktstykke, hvis indhold er fortroligt, var der med dette aktstykke tale om en skærpet fortrolighed.

»Såvel eksistensen som indholdet af nærværende aktstykke er fortroligt af hensyn til arbejdet med udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem«, skrev skatteminister Karsten Lauritzen.

For et par uger siden blev fortroligheden hævet. Udgiften på de 82 millioner var nu afholdt, og derfor er »behovet for fortrolighed ikke længere relevant«, skrev ministeren til Finansudvalget.

Og dermed kan alle nu læse, at det nye ejendomsvurderingssystem vil blive væsentlig dyrere end hidtil forudsat. Præcis som Deloitte forudsagde for fire et halvt år siden.

Venstre: Behold det gamle

Dengang advarede Karsten Lauritzens eget parti, Venstre, i øvrigt mod at sætte det milliarddyre projekt i gang. Skat havde allerede i efteråret 2013 meddelt, at man var klar med bedre vurderinger, men den daværende S-SF-R-regering med Holger K. Nielsen (SF) som skatteminister valgte at skrotte dem for i stedet at satse på et helt nyt system.

Det skulle være klart til at vurdere ejendomme per 1. oktober 2015. Det måtte senere udsættes til 2017, derefter til 2018 og senest til 2020. Præcis som Deloitte forudsagde, ville det tage mindst fem år at udvikle det nye ejendomsvurderingssystem.

De seneste udsættelser har Venstres Karsten Lauritzen stået for. I 2014 mente hans parti, at det ville være for risikabelt at kaste sig ud i arbejdet med at opbygge et helt nyt system, som ville koste adskillige milliarder.

»Vi mener, at det vil være bedre at udbygge det eksisterende vurderingssystem og forbedre det end at gå i gang med at eksperimentere med noget helt nyt, hvis udgangspunkt er meget upræcist«, sagde Venstres skatteordfører, tidligere skatteminister Peter Christensen dengang.

Uanset hvordan man griber arbejdet med et nyt system an, ville den samlede risiko være høj, vurderede Deloitte.

Et af de helt store problemer var, påpegede konsulentfirmaet, at Skatteministeriet ikke havde anvist en metode til at fastsætte værdien af grunde under ejerboliger, som er grundlaget for opkrævningen af to tredjedele af de samlede ejendomsskatter – 28 af 42 milliarder kroner årligt.

Status for ejerboliggrunde er, konkluderede Deloitte, at »der p.t. reelt ikke kan anvises en model eller tilgang, og at det heller ikke på nuværende grundlag kan vurderes, om det er muligt«.

Der vil være behov for en massiv ressourcetilførsel, der i bedste fald svarer til en opnormering på 850 procent i forhold til det nuværende ressourceforbrug Deloitte i rapport til Skatteministeriet

Det var ikke første gang, at eksperter var nået frem til den konklusion. Hvor man med nogenlunde sikkerhed kan fastsætte værdien af en ejerbolig ud fra salgstallene i et område, sælges der alt for få ubebyggede grunde, til at man kan fastsætte værdien af grunden i ubebygget stand.

I 1992 konkluderede et ekspertudvalg, som den daværende Schlüter-regering havde nedsat, at man ikke kunne fastsætte grundværdier med sikkerhed, ligesom borgerne ikke kunne forstå dem. Så de burde afskaffes, mente udvalget.