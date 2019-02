Carolina Setterwall fandt sin kæreste død i sengen: Vi kyssede ikke hinanden godnat den sidste aften

Deres 9 måneder gamle søn, Ivan, sov dårligt. Hun ammede ham konstant, og derfor sov hun på en madras på sønnens værelse, mens kæresten, Aksel, sov i det, der ellers skulle have været forældrenes soveværelse.

Lige denne nat havde de nu sovet godt, og da de vågnede klokken 7 og gik ind for at vække Aksel, var de friske og glade. Men hun kunne straks se, at noget var galt. Aksel lå helt forkert i sengen.

Jeg tør knap røre ved din ankel, som stikker ud under dynen i fodenden, hvor jeg står. Jeg gør det alligevel. Den er kølig. Bleg. Stum mod mine fingre. Der flyder ikke noget blod derinde. Du er der ikke længere. Du er død.

Sådan beskriver svenske Carolina Setterwall den dag, hun mistede sin kun 34-årige kæreste. Uventet og uden tegn på sygdom vågnede han bare ikke op en morgen. Alt for tidligt blev hun tvunget til at gøre status på et kærlighedsforhold og forsøge igen at finde mening i livet.

Det har den nu 40-årige journalist skrevet om i bogen ’Lad os håbe på det bedste’. Den udkom på svensk sidste år, men er allerede nu solgt til 25 lande. Teksterne begyndte som en blog, som Carolina Setterwall skrev om aftenen og natten i tiden efter dødsfaldet, mens sønnen sov, og hun selv var ensom og søvnløs.

»Jeg forsøgte at forstå, hvad det var, jeg gik igennem«, forklarer hun, da hun er i København, i anledning af at bogen udkommer på dansk.

Den sidste gang, jeg siger godnat til dig, ved jeg ikke, at det er sidste gang, jeg gør det. Hvis jeg havde vidst det, havde jeg nok lagt mere energi i afskeden. I stedet siger jeg, at jeg tror, jeg vil gå ind og lægge mig hos Ivan. Du protesterer ikke. Stadig med blikket rettet mod computeren lader du mig gå, og jeg går, for allersidste gang går jeg fra dig. Jeg tror, at vi ses i morgen tidlig. Det gør vi ikke. Vi ses aldrig mere.

Carolina Setterwall har fine ansigtstræk, men også noget kantet over sig – den skarpe frisure og de sorte støvler, der ville kunne klare uvejsomt terræn. Hendes beskrivelse af kærligheden og sorgen er også barsk og kantet. Hun insisterer på ikke kun at fortælle det, som var smukt og fint, men også det, som var svært i de fem år, parret fik sammen.

Blå bog Carolina Setterwall Svensk journalist, redaktør og skribent. Uddannet inden for medier og kommunikation i Uppsala, Stockholm og London. Har arbejdet i musik- og forlagsbranchen. Født i 1978. Bor i Stockholm med sin søn. ’Lad os håbe på det bedste’ er hendes første bog. Den er solgt til udgivelse i 25 lande. Bogen er udkommet på dansk på forlaget Hr. Ferdinand.

Travlt med at være forældre

I bogen beskriver hun den første euforiske tid, da hun og Aksel mødtes, blev forelskede og flyttede sammen. Hvordan hverdagen satte ind og sled på kærligheden og fik deres forskelligheder til at træde frem.

Aksel var tilbageholdende og tøvende, mens hun konstant var rastløs og handlende. Som da hun købte dem en ny lejlighed uden at tage ham med på råd, eller da hun besluttede, at det var tid til, at de skulle have et barn, selv om han ville vente. Da Aksel døde, havde parret som mange småbørnsforældre mere travlt med at være forældre end med at se og mærke hinanden. Og Carolina Setterwall ender med at spørge sig selv, om hun overhovedet var god for Aksel, om de var gode for hinanden. Hun tvinges til at gøre status på et liv og et parforhold, der for altid vil være farvet af den bratte afslutning.

Jeg ville ønske, at der ikke var blevet så stille mellem os det sidste par år. Når jeg hører dine forældre fortælle, står du lyslevende for mig. Det føles, som om jeg pludselig ser dig, hele dig, den, du var, og den, du blev. Det hele giver mere mening nu, hvor alt er for sent. Jeg ville ønske, jeg kunne få en ny chance for at elske dig. Hele dig. Jeg ville ønske, at jeg kunne lave vores historie om, være et andet menneske sammen med dig.

Bogen er skrevet i du-form, som en lang samtale med den afdøde kæreste. Carolina Setterwall forsøgte at skrive sig frem til en accept af det, som var sket.

»Jeg har stadig svært ved at finde ro ved de sidste dage og uger. Bare en lille ting som at vi ikke kyssede hinanden godnat den sidste aften, at jeg ikke kan huske, hvornår jeg sidst sagde, at jeg elskede ham. At vi skændtes om hans barsel, men at jeg ikke sagde, at han var et fantastiske menneske. Det jager mig stadig. Jeg er ikke kommet mig over, at vi tog hinanden for givet til sidst«.

Men kan man leve hver dag, som om det var den sidste?

»Det kan man ikke, men man må finde en balance mellem kritik og påskønnelse. Det tænker jeg meget over med min søn. De dage, hvor vi har konflikter, hvor han ikke vil have tøj på eller ikke vil spise, og jeg hele tiden retter på ham. Så kan jeg lave et regnestykke, når dagen slutter, for at sikre mig, at han også har fået at vide, at han er elsket, præcis som han er«.

Tusind dage, som er forsvundet

Men hvordan lever man med, at det gjorte ikke kan gøres om. At man kunne have været en bedre version af sig selv og troede, at man kunne nå at blive det, fordi der var tusind dages liv foran én. Tusind dage, som pludselig er forsvundet. Det kredser Carolina Setterwall om.

Hun plagedes af voldsom skyldfølelse. En del af den var irrationel, som da hun var sikker på, at hendes måde at være på tog livet af kæresten. En skyld, hun først rigtig lagde fra sig, da obduktionen efter et halvt år viste, at kæresten led af en hjertesygdom. En anden del af skylden er mere rationel og kredser om måden, de var sammen på de sidste år.

»Jeg har bedt Aksel om tilgivelse utallige gange. For at tingene blev, som de blev, for at jeg har skrevet en bog, for at vi blev forældre, før han var klar. Men det er en tilgivelse, jeg aldrig kan få. Alligevel oplever jeg, at der er en pointe i det. At det bliver lettere, når jeg siger undskyld højt, selv om det er til ingen«.