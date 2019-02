Nyt dokument viser, hvordan advokatfirmaet Bech-Bruun rådgav en af de store aktører i svindelsagen med udbytteskat

Et af Danmarks største advokatfirmaer, Bech-Bruun, gik for langt, da det rådgav en tysk bank, som blev en af hovedaktørerne i den formodede milliardsvindel med udbytteskat.

Det fastslår to eksperter efter at have gennemgået Bech-Bruuns 14 sider lange rådgivning til den tyske North Channel Bank, som Politiken og DR er i kommet besiddelse af.

At rådgivningen havde fundet sted blev afsløret af Skatteministeriet i november, men det nye dokument viser i detaljer, hvordan Bech-Bruun rådgav banken.

»Hvis Bech-Bruun ikke kunne se, at de rådgav om transaktioner, som i hvert fald var en overtrædelse af loven, og mere sandsynligt en bedragerisk skattemodel, så var de temmelig naive«, siger Torsten Fensby, svensk jurist og ekspert i international skattepolitik.

Sagen kort Bech-Bruun og den tyske bank 29. oktober: Skatteminister Karsten Lauritzen (V) skriver til Bech-Bruun: I påtog jer at lave advokatundersøgelsen om udbyttesagen uden at oplyse, at I har rådgivet en tysk bank, som er mistænkt i sagen. Forklaring udbedes. 2. november: Bech-Bruuns første forklaring: Ledelsen vidste det ikke, derfor kunne vi ikke oplyse det. Vi burde ikke have rådgivet banken, det beklager vi stærkt. Personalemæssige konsekvenser er draget. 11. november: Bech-Bruuns anden forklaring: Nu har vi undersøgt sagen grundigt – der er ikke noget at komme efter. Rådgivningen af den tyske bank var helt efter bogen, og vi var ikke inhabile i advokatundersøgelsen, for vi vidste først senere, at den tyske bank er mistænkt. 22. januar 2019:Nye dokumenter viser, at Bech-Bruun fortsatte rådgivningen af den tyske bank, mens advokatundersøgelsen foregik. Det oplyste Bech-Bruun ikke i sine to redegørelser til skatteministeren.

Også Peter Løchte Jørgensen, professor i finansiering ved Aarhus Universitet, har gennemgået dokumentet.

»Det må have stået lysende klart, at de vurderede på en ide, som ikke var helt fin i kanten«, siger han.

I det 14 sider lange dokument, som bærer Bech-Bruuns navn, beskrives transaktioner med danske aktier og tilbagebetaling af udbytteskat til amerikanske pensionsfonde. Amerikanske pensionsfonde modtog ifølge Skattestyrelsen 11 milliarder af de 12,7 milliarder kroner, som de formodede svindlere hentede i statskassen. Bagmandspolitiet har sigtet to af bankens bagmænd for groft bedrageri.

Hos Bech-Bruun afviser managing partner Simon Evers Hjelmborg kritikken:

»Det er en meget grov beskyldning, at vi skulle have lukket øjnene for potentielle ulovligheder. Jeres eksperter har fundamentalt misforstået præmisserne for en legal opinion som den, vi leverede til den tyske bank«, siger han.

Simon Evers Hjelmborg understreger, at den formodede svindel med dansk udbytteskat, som siden er afsløret i den tyske bank, på væsentlige punkter afviger fra de transaktioner, som Bech-Bruun i 2014 vurderede som lovlige.

Umiddelbart efter at Skatteministeriet i november havde afsløret Bech-Bruuns rådgivning af den tyske bank, var advokatfirmaet tilsyneladende selv på linje med de nuværende kritikere. Steen Jensen, næstformand for Bech-Bruuns bestyrelse, sagde til Politiken:

»Vi skulle ikke have lavet rådgivningen dengang, for der var risiko for, at den kunne misbruges«.

Selv om Bech-Bruun over for Politiken i dag fastholder, at rådgivningen til North Chanel Bank juridisk var helt efter bogen, tager managing partner Simon Evers Hjelmborg afstand fra det, advokatfirmaet gjorde i 2014:

»Det juridiske er én ting, der er intet at komme efter. Etisk er vi i dag et andet sted. Det her er noget, som man ikke burde gøre, selv om man lovligt kunne gøre det. Vi ville ikke i dag have påtaget os denne rådgivning«.

Det må have stået lysende klart, at de vurderede på en ide, som ikke var helt fin i kanten. Peter Løchte Jørgensen, professor i finansiering.

Sagen er ekstra følsom, fordi Bech-Bruun i 2017 påtog sig opgaven med at gennemføre advokatundersøgelsen af udbytteskandalen for Skatteministeriet. Bech-Bruun rådgav den tyske bank både i 2014, 2015 og igen i 2017, da advokatundersøgelsen var i gang.

Afsløringen af rådgivningen til den tyske bank i november fik Advokatrådet til af egen drift at undersøge sagen for at vurdere, om sagen skal lukkes uden videre, om der er basis for en disciplinærsag i Advokatnævnet, eller for at melde sagen til politiet. Undersøgelserne er ikke afsluttet, oplyser Advokatrådet.

Det er en meget grov beskyldning, at vi skulle have lukket øjnene for potentielle ulovligheder. Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun

Skatteministeriet har indklaget Bech-Bruun for Advokatnævnet med påstand om, at Bech-Bruun var inhabil i advokatundersøgelsen, og kræver, at advokatfirmaet betaler salæret på 3,5 millioner tilbage.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) siger om eksperternes kritik og Bech-Bruuns afvisning af den:

»Bech-Bruuns rådgivning i denne sag illustrerer en moral og etik i forhold til skatterådgivning, som muligvis er lovlig, men som jeg tager afstand fra«, siger skatteministeren.