Fiskere drev rundt i flåde i 16 timer, efter kutter gik ned

I 16 timer drev to fiskere rundt for vind og vejr i en redningsflåde, før de torsdag eftermiddag kom i land på Ærø.

Det oplyser Fyns Politi.

De to mænd på 27 og 71 år var ude at fiske i kutteren 'Rikke Hansen 078', der er hjemmehørende i Bogense.

Men omkring midnat fik de problemer otte-ni sømil (15-16 kilometer, red) sydvest for Bagenkop.

»Der opstår en kraftig brand i maskinrummet. Det brænder vildt og voldsomt, så fiskerne smider en flåde i vandet, fortæller vagtchef Lars Fredensborg fra Fyns Politi.

De to mænd forlader den brændende trækutter så hurtigt, at de ikke få deres mobiltelefoner med. Fra flåden kan de se kutteren brænde i halvanden time, før den går ned.

»De affyrer to nødraketter, men får ingen reaktion, og de har ingen mulighed for at komme i kontakt med omverden«, siger Lars Fredensborg.

Natten igennem og det meste af torsdagen driver de for vind og vejr i redningsflåden.

Ud på eftermiddagen bliver de meldt savnet, og Forsvarets Operationscenter skal til at sætte en eftersøgning i gang.

Det når man dog ikke.

»Klokken 16.09 kommer der et opkald til 112 fra Klintevej på Ærø. Her er de to forkomne og stærkt nedkølede fiskere netop drevet i land, fortæller vagtchefen.

De to fiskere er indlagt på sygehuset på Ærø, hvor de efter omstændighederne har det godt.

