Etisk Råd: Det her lovforslag kan føre til, at kvinder bliver slået ihjel

Et bredt flertal i Folketinget bakker op om regeringens lovforslag om at forbyde rekonstruktion af kønskranse. Det Etiske Råd mener, at debatten tages på et forkert grundlag – og at det nye lovforslag i værste fald kan føre til drab på kvinder.

Skal en ung kvinde kunne få genskabt sin mødom via et simpelt indgreb? Eller skal sådan et indgreb udløse en bøde på 10.000 kroner?

Det har Folketinget i dag debatteret. Et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Alternativet, De Radikale og Dansk Folkeparti bakker op om regeringens forslag om at lave et forbud mod rekonstruktion af kønskranse.

Det Etiske Råd er imod forslaget.

Kvinderne bliver ifølge Rådet brugt som midler til at gennemføre større samfundsmæssige ændringer. Rådets formand, Gorm Greisen, mener, at et forbud er den forkerte vej at gå.

»Det er forfejlet at lave denne indgriben, fordi et forbud vil gøre det umuligt for den enkelte kvinde at få foretaget et ufarligt indgreb, hvilket begrænser hendes muligheder for at leve sit eget liv. Det værste ved forslaget er jo, at der er kvinder, som risikerer at blive slået ihjel, fordi de ikke kan få foretaget indgrebet«, siger han.

Hvad ligger der i, at kvinderne risikerer at blive slået ihjel?

»Der er tale om en risiko for æresdrab. Formålet med rekonstruktion af jomfruhinden er at kunne bløde på bryllupsnatten, hvilket anses for at være et bevis på, at kvinden ikke har haft sex inden ægteskabet. Og hvis det ikke sker, kan det ses som et problem. Men nogle kvinder er født uden jomfruhinder. Og der er også kvinder, hvis jomfruhinder springer, uden at det bløder. Så på den måde er det jo en urimelig bevisbyrde«.

Der er ifølge Det Etiske Råd et grundlæggende etisk problem med forslaget.

»Det består i, at nogle kvinder bliver brugt til at fremme en højere sag. De kvinder, som bruger operationen, gør det, fordi det trods alt er den bedste løsning på deres problem. De er i forvejen udsatte, og de vil blive endnu ringere stillet«, siger Gorm Greisen.

I Danmark er alle kvinder lige

Under behandlingen i Folketinget nævnte Venstres gruppeformand, Karen Ellemann, at alle kvinder i Danmark er frie og lige, og at der er noget helt galt i Danmark, siden lovforslaget er nødvendigt i dag.

»Man bliver ikke beskidt af at have sex; man bliver allerhøjest lidt svedig«, sagde hun i Folketinget.

Det fremgår af Det Etiske Råds høringssvar til regeringen, at forslaget indskrænker kvinders ret til selvbestemmelse. Derfor er et forbud uacceptabelt, og Rådet finder det vanskeligt at forudsige forbuddets konsekvenser.

»Den større sag i forslaget er kampen mod kvindeundertrykkelse. Forslaget vinder opbakning, fordi det virker handlekraftigt. Men man ved slet ikke, om det vil virke mod undertrykkelse – eller om det i sig selv er kvindeundertrykkende«, siger Rådets formand, Gorm Greisen.

Manglende oplysning

Kvinden vil ifølge Gorm Greisen blive yderligere udsat, fordi forslaget ikke fokuserer nok på at oplyse kvinderne om indgrebet. Derudover vil indgrebene formentlig bare blive udført andre steder under ringere forhold, hvis et forbud træder i kraft.

»Mødomskonstruktion er et ret ufarligt indgreb, som det ser ud nu. Men hvis man forbyder det, så vil det blive foretaget under ringe forhold med eksempelvis en køkkenkniv på et bord. Når ting går under jorden, når det bliver forbudt, så bliver de dårligere«.

SF’s sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, er imod forslaget. Under debatten i Folketinget nævnte hun, at der mangler en bredere oplysning blandt befolkningen. Hun mener desuden, at de rigtige syndere i hele debatten er lægerne, fordi de »tillader sig at tjene penge på en myte«.

Politiken har forgæves forsøgt at få en kommentar fra sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby (V).