Ikke i strid med konventioner: Menneskeretsdomstol afviser klage fra Said Mansour

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afviser pure en klage fra islamisten Said Mansour, som i starten af januar blev udvist til Marokko. Intet tyder på, at danske myndigheders beslutning om at udvise Mansour var i strid med konventioner.

Fredag 4. januar 2018 blev Said Mansour eskorteret om bord på et fly mod Marokko med en envejs-billet.

Efter flere domme, blandt andet to for at opfordre til terror, fik Mansour i 2016 som den første nogensinde frataget sit danske statsborgerskab, men der gik næsten to år, før han blev smidt ud af Danmark.

Said Mansour og hans advokater mener, at udvisningen var en overtrædelse af menneskerettighedskonventionerne. De har indsendt en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at få domstolen til at tage sagen op.

Men Menneskerettighedsdomstolen afviser i dag i en afgørelse ansøgningen fra Said Mansour. Et enstemmigt dommerpanel erklærer sig enig med danske udlændingemyndigheder i, at der ikke er grund til at tro, at udvisningen af Mansour var en overtrædelse af konventionerne.

Risikoen for tortur

Said Mansours primære påstand handler om, at han ved udvisning til Marokko ville risikere at blive udsat for tortur eller anden nedværdigende behandling i strid med menneskerettighedskonventionens artikel 3.

De marokkanske myndigheder har flere gange anmodet om at få Mansour udleveret til retsforfølgelse, fordi han er mistænkt for at planlægge drab og terror i Marokko. Said Mansour og hans advokater har argumenteret for, at terrormistænkte bliver udsat for tortur i marokkanske fængsler, og at Mansour desuden vil risikere at blive straffet for forhold, som han allerede er straffet for i Danmark, hvilket også er i strid med konventionerne.

Overblik Mansours kriminelle løbebane 1995: Mansour er under mistanke for at planlægge terror mod FN-topmødet i København. Han bliver anholdt, men alle sigtelser droppes.

2004: Mansour idømmes tre måneders ubetinget fængsel for våbenbesiddelse og hæleri. PET ransager Mansours hjem og konfiskerer et større parti videofilm, taler og sange, der opfordrer til hellig krig.

2005: Politiet ransager atter Mansours hjem og konfiskerer mere materiale med taler af al-Qaeda-lederne Abu Musab al-Zarqawi og Abu Qutada. Politiet finder over 3000 cd'er, hvoraf en tredjedel er med yderliggående islamistisk indhold. Mansour anholdes, sigtes og varetægtsfængsles for at opfordre til terror.

2007: Mansour idømmes tre år og seks måneders fængsel ved Københavns Byret. Mens han sidder i fængslet og venter på dommen, har han telefonisk og skriftlig kontakt til de fire terrortiltalte i Glostrup-sagen.

2009: Mansour løslades.

2014: Mansour idømmes i Retten på Frederiksberg fire års fængsel for opfordring til terrorisme og hellig krig. Retten lader Mansour beholde dansk statsborgerskab

2015: Østre Landsret stadfæster byretsdommen, hvad skyld og straf angår. Men landsretten strammer skruen og tager statsborgerskabet fra Mansour og udviser ham af landet for bestandig. Mansour får tilladelse til at indbringe spørgsmål om statsborgerskab og udvisning for Højesteret.

2016: Højesteret stadfæster landsretsdommen. Mansour er ikke længere dansk statsborger, og han skal udvises af Danmark for altid.

2019: Udsendelsen af Mansour til Marokko effektueres 4. januar. Få dage senere skriver TV2, at Mansour i Marokko er blevet fængslet og sigtet for et terrorangreb. Kilde: Ritzau Vis mere

Menneskeretsdomstolen noterer sig i dagens afgørelse, at Marokko har gjort en indsats for at forbedre menneskerettighedsforholdene i landet. Ikke desto mindre begås der stadig overgreb af marokkansk politi og fængselspersonale, og særligt terrormistænkte er udsat for tortur.

Marokko forsøgte både i 2006 og 2015 at få Mansour udleveret for terror, og menneskeretsdomstolen erkender, at Mansour som terrormistænkt kan risikere blive behandlet i strid med torturkonventionen i Marokko.

Garanti for ikke at bede om dødssstraf

Men i modsætning til en sag, hvor Sverige ville udvise en marokkansk terrormistænkt og tabte ved Menneskeretsdomstolen, har Danmark fået garantier fået marokkanske myndigheder om, at Said Mansour vil blive behandlet ordentligt.

Det fremgår af dagens afgørelse, at Marokko har garanteret Danmark, at man ikke vil bede om dødsstraf til Mansour og at man garanterer, at han vil få en fair rettergang og ikke vil blive udsat for tortur. Danmark har fået garantier både i forbindelse med udleveringsanmodningen fra Marokko i 2006 og i 2015, og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol betragter garantierne som troværdige.

»Domstolen har ikke fundet nogen grund til at betvivle gyldigheden af de forsikringer, der er givet, og den har heller ikke fundet nogen indikation for, at de marokkanske myndigheder ikke vil opfylde deres forsikringer«, lyder det i afgørelsen.

Familieliv

Said Mansour havde også klaget over, at udvisningen var i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8, der handler om hensynet til privat- og familieliv.

Said Mansour har boet i Danmark siden 1984, og han har fem børn og flere børnebørn herhjemme.

Men også her hælder Menneskerettighedsdomstolen Said Mansours klage ned af brættet.

Danske domstole har foretaget en grundig og tilstrækkelig afvejning af på den ene side hensynet til Mansour og hans familie og på den anden side hensynet til samfundet, vurderer dommerne.

Opdateres ...