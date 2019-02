Staten gransker Huawei efter konsekvent brug af illegalt arbejde

Gentagne overtrædelser af udlændingeloven og Huaweis brug af visa kommer nu under lup hos staten og TDC. Firmaet siger, at de til stadighed arbejder for at leve op til danske love.

Frygt for kinesisk kontrol og spionage har de seneste måneder skabt uro om Huawei og firmaets samarbejde med teleselskabet TDC. Mistilliden betyder, at Danmark og en række lande overvejer at udelukke den kinesiske virksomhed fra at opbygge fremtidens kritiske 5G-telenet. Nu kan Politiken fortælle, at en af to Huawei-ansatte, som for nylig blev taget i at arbejde ulovligt i Danmark, havde deltaget i forhandlinger med TDC om parternes fremtidige samarbejde. Det medgiver den kinesiske techgigant over for Politiken:

»Den pågældende person er assistent ved forretningsmøder«, oplyser virksomheden. Den anden person var, ifølge Huawei, »en tekniker«. Begge blev omkring 1. februar administrativt udvist fra Danmark.

Det er tredje gang, at politiet har fanget Huawei i at bryde udlændingeloven. I 2015 medførte det bøder på 40.000 og 60.000 kroner. Dengang lovede selskabet bod og bedring. Alligevel blev virksomheden året efter, i oktober 2016, idømt en bøde på 20.000 kroner »for at beskæftige en medarbejder uden fornøden arbejdstilladelse«, siger ledende politiinspektør Jens Jespersen ved Københavns Politi. Sagen har ikke tidligere været offentligt kendt.

Kilder omkring Huawei oplyser, at de illegale kinesiske arbejdere internt i selskabet går under betegnelsen ’turisterne’. De kommer typisk ind i landet på et 3-måneders forretningsvisum, som ikke giver ret til at udføre egentligt arbejde i Danmark. Ifølge Politikens oplysninger har sådanne arbejdere indtil for nylig haft deres daglige gang i en sidebygning til Huaweis hovedkontor.

TDC og Huawei har i dag et tæt partnerskab om driften af landets største tele- og kabel-tv-netværk, og de har forhandlet om fremtidens 5G-telenet. Huawei har i sine kontrakter med TDC forpligtet sig til at overholde danske love og regler. TDC’s koncerndirektør, Jens Aaløse, udtaler derfor til Politiken, at sagen følges med stor alvor:

»Vi har noteret os oplysningerne om manglende arbejdstilladelser, og hvis der er hold i politiets sigtelser, tager vi en dialog og indskærper, at alle deres medarbejdere skal arbejde efter gældende danske regler«.

Ifølge Politikens oplysninger er TDC aldrig blevet informeret om sagen fra 2016, hvor Huawei fik sin tredje bøde for at have brugt ulovlig arbejdskraft.

Huawei svarer ikke på Politikens gentagne spørgsmål om, hvordan de tilbagevendende brud på udlændingeloven hænger sammen med forsikringer om bod og bedring i 2015. I stedet skriver selskabet:

»Vi er fuldt ud samarbejdsvillige i den nuværende proces om de aktuelle sager. Huawei er gennem årene og til stadighed forpligtet til og fokuseret på at følge love og regler, og vi vil som altid være åbne og samarbejde med de relevante myndigheder«.

POLITIKEN UNDERSØGER Huawei Huawei er it-leverandør til det offentlige og har fingrene i kritisk digital infrastruktur i kraft af milliardkontrakter med TDC. Men det kinesiske selskab mistænkes for at være styret af den kinesiske stat og på eventuelle ordrer udøve spionage eller forvolde skade. Er der grund til bekymring over Huawei og dets forretningsmetoder i Danmark, eller er kontroverserne alene udtryk for en handelskrig og amerikansk protektionisme?

Leverer udstyr til politi og forsvar

Huawei er også leverandør til den danske stat, viser en kortlægning, Politiken har foretaget. Eksempelvis leverer kineserne netværksudstyr og mobiltelefoner til Rigspolitiet og politikredsene samt netværksudstyr til Forsvarsministeriet og Statsministeriet. Det sker blandt andet gennem en statslig rammeaftale under Moderniseringsstyrelsen, hvor Huawei er leverandør sammen med det danske selskab Netnordic.

Præsenteret for de nye oplysninger har Moderniseringsstyrelsen nu igangsat en undersøgelse af forholdene.

»Vi har på baggrund af Politikens dækning bedt leverandøren (Netnordic, red.) om at redegøre nærmere for sagen«, siger kontorchef i Moderniseringsstyrelsen Anders Tuxen.

Han forklarer, at det er et krav i aftalen, at leverandør og underleverandør overholder alle love samt bestemmelser om samfundsansvar.

Politiken har gennem en uge forsøgt at få Netnordic i tale, men firmaet har ingen kommentarer.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) siger i et skriftligt svar, at regeringen lige har fremlagt et lovforslag om at skærpe straffene til de arbejdsgivere, der gentagne gange »ser stort på de danske regler«: »Jeg kan af gode grunde ikke kommentere en igangværende sag, men jeg vil gerne slå fast, at det selvfølgelig er stærkt kritisabelt, hvis virksomheder i Danmark ikke lever op til reglerne«, siger hun.

Støjberg forklarer, at myndighederne i dag kan straffe arbejdsgivere, der bryder loven. Det sker ved at give dem karantæne fra den såkaldte fast track-ordning, der gør det nemmere at få godkendt arbejdstilladelser, eller ved bøde- eller fængselsstraffe.