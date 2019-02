Socialdemokratiet klar til at droppe ønske om trepartsaftale for nedslidte

Socialdemokratiet lagde op til »tæt samarbejde« med arbejdsgivere og lønmodtagere for at sikre ret til tidlig folkepension for nedslidte. Nu er S klar til gennemføre rettigheden ved lov – uden om arbejdsgiverne.

Angrebene på Socialdemokratiet tager til.

De seneste dage har DF-formand Kristian Thulesen Dahl beskyldt S for at »køre ren valgkamp« og undlade at deltage seriøst i forhandlinger, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) efterlyser klarere svar fra S-formand Mette Frederiksen, og nu siger Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør, Jacob Holbraad, klart nej til at give nedslidte lønmodtagere en egentlig ret til tidlig folkepension.

Retten til tidlig folkepension for nedslidte er kernen i Socialdemokratiets pensionsudspil, og modellen skulle ifølge udspillet udformes i »tæt samarbejde« med arbejdsmarkedets parter. Men nu understreger S-ordfører Mattias Tesfaye, at partiet efter valget gennemfører en sådan rettighed, hvis der er flertal for det. Med eller uden arbejdsgiverne om bord i en trepartsaftale.

»Hvis et flertal i Folketinget ønsker at indføre en ret til tidlig pension, vil vi gennemføre det. Vi vil meget gerne have arbejdsmarkedets parter med til at formulere, hvordan det konkret kan skrues sammen mest hensigtsmæssigt«, siger Tesfaye og uddyber: »Derfor vil vi sende en invitation, men vi kan jo ikke tvinge folk til at møde op. Men han slipper ikke for en invitation, den gode Holbraad«.

Kan du se for dig et kompromis, hvor man gør noget for nedslidte uden at indføre en rettighed, som I har foreslået?

»Nej. Vi er ret hårde på, at vi går til valg på og har tænkt os at gennemføre en ret til tidlig folkepension. Det er vores budskab«.

Socialdemokratiets melding vækker forundring i regeringen:

»Jeg har hørt Mette Frederiksen sige, at det var noget, der skulle aftales mellem arbejdsmarkedets parter. Det skal det så ikke længere. Nu skal det vedtages ved lov. Det er noget af en zigzagkurs fra Socialdemokratiet«, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Løkke gik til angreb i salen

Det er ifølge Socialdemokratiet især faggrupper som murere, slagtere og sosu-assistenter, der er i risikozonen for at blive slidt ned før tid. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) efterlyste i tirsdags klarere svar på, hvem der skal have rettigheden, da han debatterede med S-formand Mette Frederiksen i folketingssalen.

Mattias Tesfaye mener ikke, at »det er så uklart«. Han forklarer, at Socialdemokratiets model skal bygge på anciennitet, man skal mindst have arbejdet i 40 år for at opnå rettigheden, og der skal tages hensyn til barselsperioder, arbejdsløshedsperioder og sygedagpengeperioder.

Lars Løkke undrede sig ved tirsdagens debat særligt over Socialdemokratiets finansiering, hvor partiet vil bruge 3 mia. kr. årligt på at gennemføre ret til tidlig tilbagetrækning for nedslidte.

»Altså, så er det ikke ret mange, der får den her ret til at holde op tre år før. Det er det ikke. Og så skal man ud at forklare, hvordan det kan være, at hvis man er pædagog, så har man ingen ret til, hvis man er nedslidt, at træde tilbage. Men hvis man er i en eller anden anden branche, så har man. Det er jo et opgør med den universelle velfærdsmodel, og det synes jeg rummer nogle problemer«, sagde Løkke.

Trods udmeldinger fra beskæftigelsesordfører Leif Lahn og partiformand Mette Frederiksen om, at de 3 mia. kr. kun er en start, understreger Tesfaye, at der næppe kommer flere penge på bordet:

»Det er også for – det vil jeg gerne være ærlig om – at begrænse os, så det ikke stikker fuldstændig af. Det er 3 mia., og det vil lægge nogle begrænsninger. Derfor forsøger vi også at være ærlige og sige: Det er ikke sikkert, at hele opgaven er løst, men vi mener, at vi kan komme ret langt for 3 mia. Det er 20.000 flere folkepensionister. Det er dog noget«.