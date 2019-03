Donation skaber røre i Alternativet: To erhvervsfolk har foræret kandidat 100.000 kroner

Folketingskandidat Theresa Scavenius har fået 100.000 kroner af to erhvervsfolk. Kritikere frygter, at pengene strider mod partiets værdier.

Ildsjæle i Alternativet anklager ledelsen for hykleri i en sag om partistøtte. Folketingskandidat Theresa Scavenius har fået 100.000 kroner til valgkampen fra den tidligere Goldman Sachs-finansmand Hans August Lund og investoren Thomas Rudbeck, som stiftede kapitalforvaltningsselskabet Capital Four.

Partimedlemmer frygter, at pengene er tjent på en måde, som er uforenelig med partiets værdier:

»Vi har flere gange spurgt ledelsen, om de her penge er ’snavsede’. Altså om de kommer fra usunde, klimafjendtlige investeringer. For så skal vi slet ikke tage imod dem« siger Ejvind Slottved, bestyrelsesmedlem i Rudersdal lokalforening.

Partiledelsen i Alternativet forsøger ifølge Slottved at dysse sagen ned:

»Ledelsen fastholder, at alt er i orden. De vil ikke undersøge det«, siger Slottved.

Utilfredsheden bekræftes i et brev fra Alternativets ledelse til partiets kandidater og tillidsvalgte i Nordsjællands Storkreds, hvor Theresa Scavenius er opstillet:

»Der har den seneste tid været en del røre i jeres storkreds vedrørende de donationer, som er modtaget til valgkampen for Theresa Scavenius«, skriver hovedbestyrelsen og advarer om, at sagen kan »påvirke vores valgkamp og valgresultat negativt, hvis I fortsætter jeres kritik«.

»Hovedbestyrelsen forventer, at I udskyder en eventuel diskussion om det principielle omkring donationer til den rette tid og det rette forum«, fortsætter brevet.

En stribe medlemmer, som Politiken har talt med, mener dog, at partiet svigter sit princip om at få penge ud af politik, og oplever brevet som en »mundkurv«.

»Det er et sprog, man bruger i erhvervsvirksomheder, ikke når man kommunikerer med frivillige aktive i en politisk organisation«, siger Søren Carsten Klebak, forperson i Rudersdal-afdelingen.

Hovedbestyrelsesformand Poul Brandrup afviser, at der er tale om topstyring:

»Hvis der kører en diskussion om donationer under en valgkamp, kan det skabe usikkerhed. For vi kan alligevel ikke nå at vedtage en ny donationspolitik inden valget«, siger Brandrup.

Han påpeger, at partistøtteloven og Alternativets egne retningslinjer er overholdt. De lyder, at donationer over 1.000 kroner offentliggøres, og at penge fra skattelylande er forbudt.

Thomas Rudbeck vil ikke forholde sig til uroen, men afviser mistankerne om usund spekulation i selskabet Capital Four (C4), som han var med til at stifte i 2007 sammen med kolleger fra Nordea.

»C4 er et meget seriøst foretagende, hvor der forvaltes penge fra både forsikringsselskaber, pensionskasser og andre institutionelle investorer i både ind- og udland. De penge, som jeg har doneret, er penge, som jeg privat har givet, efter at der er betalt skat«, skriver han i en mail.

Hans August Lund har ikke svaret på Politikens henvendelser. Theresa Scavenius mener, at sagen er afsluttet:

»Jeg kan slet ikke genkende, at der ikke er rum til diskussion og debat og mulighed for at stille spørgsmål. Tværtimod«.

Ejvind Slottved er uenig:

»Jeg meldte mig ind i det her parti, fordi jeg tror på Alternativets værdier om gennemsigtighed, fri debat og penge ud af politik. Det virker desværre, som om ledelsen ikke mener, værdierne også gælder dem selv«.