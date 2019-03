Politiet affyrer varselsskud i forbindelse med anholdelse

Københavns Politi har onsdag aften affyret varselsskud i forbindelse med en anholdelse på Amager.

Det oplyser politiet til TV2.

Til Ritzau fortæller vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi, at episoden skete klokken 19.07 i krydset mellem Vejlands Allé og Ørestad Boulevard.

»Bilen holder stille for rødt, da vi vil anholde to personer i den. Det ender med, at der bliver affyret et varselsskud«, siger vagtchefen.

Kort før klokken 20.30 kender han ikke de nærmere omstændigheder og kan derfor ikke sige, hvad der fik betjenten til at affyre varselsskuddet.

Det er heller ikke muligt at få oplyst, hvad de to anholdte er mistænkt for.

Ingen er kommet til skade ved episoden.

ritzau