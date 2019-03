Socialdemokratiets ledelse var bekendt med tidligere DSU-formands krænkelser

Overbelastet. Det var den officielle grund til, at den tidligere formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), Lasse Quvang Rasmussen, trådte tilbage i november 2017. Men i denne uge kom det frem, at han egentlig forlod posten, fordi han gentagne gange havde udvist grænseoverskridende adfærd over for kvindelige medlemmer af ungdomspartiet.

Og i Jyllands-Posten torsdag kunne den nuværende formand for DSU, Frederik Vad Nielsen, fortælle, at Socialdemokratiets ledelse dengang var bekendt med sagen. Og dermed accepterede, at DSU dækkede over den tidligere formands krænkelser. At den politiske gruppe på Christiansborg fik informationer om sagen, bekræftede Socialdemokratiets gruppesekretær, Henrik Dam Kristensen, i samme artikel.

Henrik Dam Kristensen ser ikke noget problem, i at DSU gav offentligheden én begrundelse for den tidligere formands tilbagetrædelse. Han hæfter sig i stedet ved, at de involverede kvinder ikke ønskede offentlighed om sagen:

»Pigerne ville have, at der skulle være en konsekvens, men at der ikke kom offentlighed om sagen. De fik sådan set begge dele. Den unge mand er jo ikke formand i dag«, sagde gruppesekretæren til Jyllands-Posten.

På spørgsmålet om man ikke bare skulle have fremlagt den reelle grund for offentligheden i sin tid, svarede han, at DSU’s håndtering havde været passende. At DSU handlede modent og voksent med det slutresultat, at der var en konsekvens for formanden. Han forklarer yderligere, at det i sin tid ikke var noget, »som var en decideret sag. Den blev ikke som sådan taget op herinde, og det var noget, man tog sig af i DSU«. Han ville dog ikke fortælle, hvilke politikere der kendte til sagen.

Den daværende DSU-formand beklager sin opførsel

Den egentlige årsag til fratrædelsen er kommet frem, efter at Lasse Quvang Rasmussen onsdag aften skrev et indlæg på sin Facebook-profil, hvor han undskyldte for sin opførsel dengang. Han skrev blandt andet, at han ikke havde været sit personlige ansvar samt formandsansvar bevidst, hvorfor han stoppede som formand for DSU.

DSU-sagen kommer i kølvandet på andre lignende sager. I februar kunne Information i dagene op til Liberal Alliances Ungdoms landsmøde fremføre anklager om blandt voldtægt og seksuelle krænkelser i partiet. Sagerne blev meldt til politiet, som efterforsker anklagerne mod de fire mænd. Ungdomspartiet valgte tilsvarende at udelukke de pågældende fra dets egne arrangementer.

Men det sker ikke kun i Liberal Alliances Ungdom, for i slutningen af februar kom endnu en overgrebsanklage. Denne gang fra Konservativ Ungdom, hvor en kvinde stod frem og fortalte om seksuelle krænkelser begået af et medlem fra ledelsen. Hun fortalte, at hun havde ringet til den anklagede person dagen efter, at overgrebet var sket, for at udtrykke sine følelser samt i håbet om at modtage en undskyldning. Men uden held.