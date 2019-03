Usædvanlig sag, der aldrig er set tidligere: Venstre får straf for skjulte pengedonationer

Da Venstre i regionen gennemgik sine regnskaber, viste det sig, at organisationen uberettiget havde brugt partistøttemidler på at afdrage på et gældsbrev og på at betale et depositum, selv om de offentlige penge kun må bruges til politisk arbejde.

»Det går ikke. Et depositum til et kursus er ikke en udgift. Det er penge, man får tilbage. Så hvis man både har opført den fulde kursusudgift og depositummet, så er det i virkeligheden den samme udgift, man registrerer to gange«, siger juraprofessor Jørgen Albæk Jensen.

Derfor vil Venstre nu tilbagebetale over 200.000 kroner til Region Midtjylland.

Sagen om Venstres manglende indberetninger blev i sin tid anmeldt til politiet af Anders Højsted, som er medlem af Radikale Venstre. Han er glad for, at politiet har efterforsket sagen, men kalder størrelsen på bøden for »latterlig«.

»Det er sørgeligt for vores demokrati, at det er den straf, man kan få for at bryde partistøtteloven. I et repræsentativt demokrati er det vigtigt, at borgerne kan se, hvem der giver penge til politikerne. De har en pligt til at opgive, hvem der finansierer dem, men når de bryder loven, og det endelig bliver efterforsket, så får de en minimal straf. Der er ingen sammenhæng mellem, hvor vigtigt det er for vores demokrati, og den straf, der bliver udmålt«, siger han.