Transparency International: Der mangler kontrol med pengestrømme til partier og politikere

Der mangler et kontrolsystem, der holder øje med, om de politiske partier oplyser korrekt om de pengestrømme, der tilgår partier og enkeltpolitikere.

Det er sagen, hvor Venstre har fået en bøde på 10.000 kroner for at have tilbageholdt oplysninger om pengedonationer til en række af partiets topfolk, herunder udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og finansminister Kristian Jensen, et tydeligt eksempel på.

Det mener Transparency International i Danmark.

»Venstre har snydt med oplysningerne og har ikke overholdt reglerne for, hvad der skal oplyses. Systemet bygger på tillid til, at partierne oplyser korrekt. Sagen med Venstre viser, at det nuværende system er blevet til blind tillid, og det duer ikke«, siger formand Natascha Linn Felix fra Transparency International i Danmark.

Når sagen overhovedet kan forekomme, bunder det i en særlig dansk kultur, hvor økonomisk støtte til politikere og politiske partier bliver betragtet som en yderst privat sag, der har krav på at være »lukket land«, siger hun.

»Men det er en kultur, som Danmark står meget alene med. Og den er en misforståelse. Tilhængere af den lukkede kultur forsvarer den med, at partistøtte er lige så privat en sag som det at kunne afgive sin stemme bag et forhæng. Men det skaber et problem: For alle vi andre, der stemmer, har krav på at vide hvem, der støtter hvem. Hvorfor i al verden skulle vi ikke måtte vide det?«.

Det er selve balancen i demokratiet, der bliver rokket ved, når private og virksomheder fortsat har mulighed for at give anseelige donationer til politikere og politiske partier, som ikke behøver at fremgå af indberetninger til myndighederne, mener Transparency International i Danmark. Som det er i dag kan man for eksempel donere penge gennem såkaldte pengeklubber, som giver pengene videre til politikerne og partierne.

»På den måde er donorerne anonyme på papiret, men der er samtidig kotyme for, at pengeklubberne inviterer donorerne til møder med de politikere, der er givet støtte til, og på den måde får donorerne en priviligeret adgang til politikerne qua de penge, de har givet. Og det er skævt, fordi vi andre ikke må vide, hvem donorerne er«, siger Natascha Linn Felix.

Transparency International i Danmark opfordrer til et opgør med de bagdøre, som politikerne har valgt at holde åbne for anonyme donationer. Som det er i dag skal private donationer til politikere og partier på over 20.000 kroner hvert år indberettes til myndighederne. Men i praksis kan private give flere kandidater fra samme parti op til 20.000 kroner årligt i støtte, og dermed kan anonyme bidrag til et parti sagtens beløbe sig til mere end 20.000 kroner, forklarer Natascha Linn Felix.

»Grænsen på 20.000 kroner bør afskaffes, således at partierne er forpligtet på at oplyse alle donationer. Det bør være i alles interesse at få lukket de bagdøre, der stadig er for at give mange penge anonymt - det bør være slut med at gemme sin støtte bag pengeklubber. På et spekulativt plan handler det her også om klarhed over, hvem der eventuelt kunne tænkes at have en klemme på politikerne, fordi de føler, at de skylder nogen noget«, siger hun.