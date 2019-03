DF’er på vej i retten: »Jeg kan slet ikke forstå, at politiet ikke er ude og fange de rigtige forbrydere«

DF's Jørn Dohrmann kan se frem til at få ophævet sin parlamentariske immunitet af Europa-Parlamentet i næste uge. Dermed kan han komme i retten i en to år gammel sag, der blev udløst efter et klammeri med en fotograf. Og Dohrmann glæder sig.

Der er lagt op til et retligt efterspil i sagen om Dansk Folkepartis europaparlamentariker Jørn Dohrmann, som for to år siden med magt skal have tiltvunget sig et tv-kamera fra en fotograf.

Fotografen, Birger Lund, arbejdede på DR-dokumentaren ’DF og de skjulte bilag’, der satte kritisk lys på Dohrmann og det nu forhenværende DF-medlem af Europa-Parlamentet Rikke Karlsson og deres brug af EU-systemets tilskud til kontorhold, de såkaldte blyantspenge.

I april 2017 var Birger Lund kørt til Jørn Dohrmanns bopæl i Vamdrup for at filme dækbilleder til dokumentaren. Det førte til et korporligt sammenstød mellem Dohrmann og Lund, da Dohrmann tog kameraet og et memory card fra Lund. Politiet blev tilkaldt og måtte over flere omgange bede Dohrmann udlevere effekterne til Lund.

I dag har et enigt retsudvalg i Europa-Parlamentet så indstillet, at Jørn Dohrmanns parlamentariske immunitet ophæves, så sagen kan køre ved en dansk domstol, som myndighederne herhjemme ønsker.

Det er Jørn Dohrmann godt tilfreds med.

»Jeg har den klare holdning, at det kunne de have gjort for lang tid siden. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor de egentlig skal ophæve min immunitet. De kunne jo bare køre den sag. Jeg har aldrig bedt om at bruge den immunitet. Jeg har jo egentlig bedt om, at den blev ophævet«, siger Jørn Dohrmann.

Så du vil gerne i retten med denne sag?

»Ja, det kan du bande på. For journalister skal jo ikke rende inde på privat grund og tage billeder af min familie. Min familie har aldrig bedt om at være i politik og blive hængt ud i medierne. At man går efter mig er helt fint, men min familie og mine ansatte, synes jeg, er helligt. Så jeg vil da ikke finde mig i, at journalister er sådan nogle sjovere, der gerne vil hænge alle mulige andre ud, som ikke har noget med det at gøre. Så selvfølgelig skal journalisten for retten for det, han har gjort«.

Omvendt kan man vel sige, at du heller ikke må tage journalistens kamera?

»Fordi han er inde på privat grund? Er det det, du prøver at lege dommer over? Jeg siger bare, at han er inde på privat grund, og ejendomsretten er ukrænkelig i min verden«.

Men kameraet er vel også fotografens ejendom?

»Jamen, han er inde på privat grund«.

Men det gør vel ikke kameraet til din ejendom?

»Men det gør vel ikke, at han skal rende rundt inde på privat grund. Synes du det? Synes du, at det er helt i orden, at han filmer ind ad vinduer«?

Det har jeg ingen holdning til. Men hans evt. forbrydelse godtgør vel ikke din?

»Jamen, min forbrydelse, hvad er det? Når han er inde på privat grund«.

Det skulle jo være, at du har taget hans kamera og hans memory card?

»Ja, og hvad så? Han er inde på privat grund. Så jeg siger bare, at det er en dejlig befrielse, at det endelig kommer for retten. Det er bare mærkeligt, at der er gået to år, inden sagen skal for. Der kunne jo godt være et politisk motiv i, at politiet har ventet så lang tid, inden de ville prøve at få ophævet min immunitet. Det kan man jo ikke afvise«.

Det er en hård beskyldning mod anklagemyndigheden og politiet?

»Ja, det kan godt være, men jeg kan bare se, at i den tidslinje, der er, sker der ikke noget fra maj måned sidste år til november måned. Og jeg ved godt, at det tager tid hernede, men jeg har aldrig bedt om at bruge min immunitet hernede. Så den er ikke længere end, at han har været inde på privat grund, og hvis man synes, at det skal for retten, så skal det jo for retten. Og hvis man synes, at der skal udstedes en bøde, kan jeg ikke forstå, hvorfor de ikke længe har gjort det«.

I næste uge skal parlamentet stemme, om din immunitet skal ophæves. Vil du opfordre til, at man stemmer for at ophæve din immunitet?

»Jeg har jo været i det her retsudvalg og forklaret, hvordan jeg ser sagen, og at jeg gerne tager den i retten, og at jeg sådan set synes, at den her sag netop hører til i retten. Så jeg kan ikke sige andet end, at jeg længe har opfordret til, at det skulle gå hurtigt igennem. At man skulle få den for domstolen, hvis man ønsker det, eller udstede en bøde. Det skal man jo bare gøre, i stedet for, at det skal tage så lang tid. Jeg kan slet ikke forstå, at politiet ikke er ude og fange de rigtige forbrydere«.

Hvad betyder det her for din politiske fremtid?

»Det har jeg ingen kommentarer til«.