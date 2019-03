Nej til dyrere smøger: Regeringen nægter at føje Dansk Folkeparti

Modstanden fra LA gør de igangværende sundhedsforhandlinger med regeringen mere besværlige, mener Dansk Folkeparti.

»Det gør det selvfølgelig vanskeligere, hvis der er nogen, der stritter imod. Vores opfordring er at lade den sunde fornuft råde, og alle undersøgelser viser, at prisen også har en betydning for antallet af rygere. Og det er dybt skadeligt at ryge, det kan vi lige så godt erkende«, siger gruppeformand Peter Skaarup (DF).

Men otte kroner mere for en pakke cigaretter batter vel ikke det store, hvis det skal holde folk fra at ryge?

»Der skal mere til. Ikke nødvendigvis på afgiftssiden, men generelt i forhold til at oplyse om de dårligdomme, der er forbundet med at ryge. Så det kan indgå i at sikre, at færre ryger, og der er tendenser, som viser, at der er en ny bølge af unge rygere på vej. Det skal vi undgå«, siger Peter Skaarup og understreger, at der under alle omstændigheder skal flere penge på bordet, end regeringen har spillet ud med:

»Hvis vi skal synes, at det, der ligger på bordet, virkelig forbedrer vores sundhedsvæsen, så er penge jo ret afgørende. Der må man bare sige, at her er der nogle penge at gøre godt med. Og uanset at der også er en problematik omkring grænsehandel i det her, vil vi kunne gøre det uden at det vil føre til mere grænsehandel, vurderer vi«.