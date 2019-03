Talsmand: De mest udsatte veteraner svigtes

100 måneder efter at Danmark fik sin første veteranpolitik, taber vi stadig de svageste krigsveteraner på gulvet, advarer talsmand for Veteranalliancen. Vi bruger nemlig pengene helt forkert.

Der er for lidt fokus på de hårdest ramte i den danske veteranindsats. Det mener talsmand for Veteranalliancen, Claus Stenberg.

»Stod det til mig, så indførte vi i morgen en doktrin om ikke at bruge en bøjet femøre på noget, der ikke har en målbar effekt for de hårdest ramte veteraner«, siger Claus Stenberg. Han er selv Balkan-veteran og har i flere år arbejdet med de mest udsatte veteraner.

Der mangler hverken penge eller velvilje til at hjælpe landets krigsveteraner, siger han. Men manglende kontrol gør, at området er blevet et ’tagselvbord’, hvor pengene bruges på alt fra akupunkturprojekter til musikfestivaler, og ingen måler på, om alt dette har en gavnlig effekt for de veteraner, der har størst behov for hjælp, mener Stenberg.

Veteranalliancen inddeler landets veteraner i en grøn, gul og rød kategori. Den grønne er den store, velfungerende gruppe, som ingen problemer har. De gule har visse udfordringer, for eksempel som følge af en ptsd-diagnose (posttraumatisk stress, red.).

Så er der den røde kategori, som ifølge Claus Stenberg udgør omkring 1 procent af landets veteraner. Hvis man ser på det antal soldater, Danmark ifølge forsvaret har haft udsendt i perioden 1992 til 2018, så svarer 1 procent til cirka 330 soldater i den røde kategori.

»Her er der tale om folk, der er virkelig langt ude at skide. Deres ubehandlede ptsd har udviklet sig og medført et totalt kollaps, som ofte har efterladt dem i misbrug, hjemløshed eller andre psykosociale problemer. Det er folk, som kræver en langvarig og dyr indsats at få på ret køl igen«, siger han.

Men disse ’røde’ veteraner har det ifølge Claus Stenberg ikke meget bedre i dag, end de havde, dengang regeringen i 2010 indførte landets første veteranpolitik. Det er eksempelvis ikke muligt for en selvmordstruet veteran at tale med en psykolog på Veterancenterets døgntelefon efter klokken 16, påpeger han.

»Der bruges penge på ting som idrætsprojekter eller kanoture, der henvender sig til relativt velfungerende veteraner. Jeg kan love dig, at de færreste veteraner i den røde kategori har lyst til at sejle i kano på Gudenåen med en masse fremmede mennesker«, siger Claus Stenberg.

Anne-Line Ussing er medstifter af Faktor 8-Netværket, en forening for koner og kærester til veteraner med traumer, og driver desuden et bosted for veteraner. Hun er enig med kritikken fra Claus Stenberg.

»Vi bør fokusere på de hårdest ramte og herefter arbejde os opad, så vi sikrer, at veteraner i den gule kategori ikke får det værre. Jeg mener slet ikke, vi behøver koncentrere os om de velfungerende, for de skal nok klare sig«, siger hun.

Ifølge Thore Clausen, der er sekretariatschef for fonden Soldaterlegatet, har fokus dog hele tiden ligget på de hårdest ramte veteraner.

»Man er startet her og har så arbejdet sig opad, så jeg deler ikke helt kritikken. Men jeg er enig i, at pengene først og fremmest skal gå til de veteraner, der har det værst«, siger han.

Både Ussing og Stenberg opfordrer til, at landets veteranindsats vendes totalt på hovedet og fremover fokuserer på de de hårdest ramte.

Oberst Susanne Lund, chef for Veterancenteret, har det overordnede ansvar for statens indsats over for veteraner. Hun genkender ikke billedet af, at ingen fører kontrol med pengene til veteranområdet. Centeret har folk, som laver stikprøver og tjekker budgetter.

»Vi har ressourcerne, men det betyder ikke, at vi kan helbrede alle. Og det betyder heller ikke, at vi skal stoppe med at betale til initiativer, som dækker andre end de svageste veteraner. Indsatsen skal være for alle«, siger hun.