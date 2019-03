Pia Kjærsgaard kritiseres for dårlig fingerspidsfornemmelse Folketingets formand tager kritik fra EL, R, SF og Alternativet med ro efter uger med fokus på hendes facon.

Er Pia Kjærsgaard (DF) en god formand for Folketinget?

Det har Ritzau spurgt samtlige partier i Folketinget om efter en periode, hvor Kjærsgaard i en række sager har været meget i vælten for sin rolle som formand.

Nej, lyder svaret fra Enhedslisten og De Radikale. Mens der mest er ris - men også lidt ros - fra SF og Alternativet.

Ens for de partier er, at ingen af dem stemte på Kjærsgaard som Folketingets formand, da hun blev valgt i 2015.

Hun er ikke en samlende figur, mener Jakob Sølvhøj, gruppeformand for Enhedslisten.

»Vi synes ikke, at Pia Kjærsgaard gør det godt nok, siger han.

Sofie Carsten Nielsen, De Radikales stedfortrædende leder, tilføjer:

»Vi stemte ikke for hende dengang, og hun bekræfter gang på gang, at denne opgave kan hun desværre ikke løfte. Hun er ikke formand for hele Folketinget, men for sin egen retning.

Senest var Kjærsgaard i vælten i forbindelse med historien om, at hun tidligere på ugen nægtede Mette Abildgaard (K) at have sit barn med i Folketingssalen til en afstemning.

Og så skabte det debat, da Kjærsgaard satte Enhedslistens Pelle Dragsted på plads, da han kaldte en udtalelse fra Kenneth Kristensen Berth (DF) for racistisk.

Fra Jacob Mark, gruppeformand hos SF, og Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, er der trods alt også lidt ros. Men det samlede billede af Kjærsgaard er ikke så prangende, og derfor ser de to partier fortsat gerne en anden som formand.

»Pia har manglet fingerspidsfornemmelse i nogle sager, som endte med at blive ret uheldige for, hvordan Folketinget ser ud udadtil, siger Jacob Mark med henvisning til sagerne med Abildgaard og Dragsted.

Elbæk konstaterer, at Kjærsgaard i Folketingssalen til tider 'overreagerer'.

»Man kan ikke bare sige, at hun er en dårlig formand, men i salen har der været sager, hvor hun skulle have været mere rummelig, siger Elbæk.

De borgerlige partier ønsker ikke at udtale sig. Det har gruppeformand Karen Ellemann (V), politisk ordfører Christina Egelund (LA) og politisk ordfører Mette Abildgaard (K) meddelt.

Samme melding kommer fra Socialdemokratiet, hvor politisk ordfører Nicolai Wammen henviser til medlem af Folketingets Præsidium for S, Henrik Dam Kristensen, som ingen kommentarer har til emnet.

Kjærsgaard tager kritikken med sindsro.

»Jeg kan ikke bruge den til noget. Jeg kender deres holdninger. Havde du spurgt dem for tre måneder siden, havde historien været den samme.

»Det er de partier, der ikke pegede på mig, som altid kritiserer mig, siger hun.

ritzau