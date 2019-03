Kritik fra bankansatte: Ingen beskyttelse af whistleblowere

Et politisk flertal vil styrke whistleblowere i finanssektoren ved at forbyde tavshedsklausuler. Men det er blændværk, siger Finansforbundet.

Et flertal i Folketinget vil med en aftale styrke whistleblowerordninger i den finansielle sektor. Det skal ske ved at forbyde tavshedsklausuler, så arbejdsgivere ikke kan købe medarbejdere til at tie. Men politikerne har fortsat ikke sikret, at de, der tør tale, også bliver beskyttet efterfølgende, lyder kritikken fra de bankansattes fagforening.

»Det er noget blændværk, for det er i forvejen forbudt at indføre tavshedsklausuler i de ansattes ansættelseskontrakter. Nu har man så gjort det helt klart, og det er da fint nok, men det batter ikke rigtig noget«, siger Michael Budolfsen, der er næstformand i Finansforbundet og præsident for de europæiske finansansatte.

I dag kan ansatte henvende sig til Finanstilsynet, hvis de har en mistanke om, at der foregår noget ulovligt på deres arbejdsplads. Tilsynet har siden oprettelsen af en whistleblowerordning i 2013 fået i alt 403 henvendelser, og antallet stiger år for år. I 2018 var der 127, der henvendte sig med mistanke om lovovertrædelser.

Men hvis Finanstilsynet gør en sag ud af det og lægger den over til en anden myndighed, typisk Bagmandspolitiet, så har den bank, der bliver anklaget, krav på at vide, hvem den bliver anklaget af, og hvem der står på vidnelisten. Og det er det helt store problem, mener Budolfsen.

»Vi har ikke en tilstrækkelig beskyttelse af bankernes medarbejdere i dag, og det har vi stadig ikke, selv om der er fokus på hvidvask som aldrig før. Det er mig ubegribeligt«, siger Budolfsen.

Han opfordrer politikerne til at sikre de ansatte fuld anonymitet hele vejen igennem systemet.

Ole Hasselbalch, der er professor emeritus i ansættelsesret, har også svært ved at se pointen i at forbyde tavshedsklausuler.

»Allerede under den nugældende retstilstand har en medarbejder uanset alle klausuler ret til at gå den relevante myndighed og anmelde eventuelle lovovertrædelser. Man kan jo ikke klausulere folks mulighed for at gå den rette vej, det er i strid med lov og ærbarhed i Danske Lov«, siger han.

Sociale tragedier

At whistleblowing er særdeles risikabelt, viser forskning, siger Anders Drejer, professor i ledelse ved Aalborg Universitet. Whistleblowere risikerer at miste både sociale relationer og fremtidige karrieremuligheder.

»Det er store, store sociale tragedier. Man kunne godt som samfund sige, at vi vil rigtig gerne have det her, og derfor er der en særlig form for socialt sikkerhedsnet omkring whistleblowere«, siger han.

Anders Drejer tror til gengæld på, at et tydeligt forbud mod tavshedsklausuler rent faktisk vil gøre en forskel. Han bruger Danske Bank-skandalen som eksempel.

Da whistleblower Howard Wilkinson sagde sit job op i Danske Banks estiske filial, efter han havde forsøgt at advare bankens topledelse om hvidvask, fik han ifølge eget udsagn 20.000 euro for at underskrive en tavshedsklausul. Aftalen forhindrede ifølge whistlebloweren en tilbundsgående undersøgelse af, hvad der var foregået. En aftale, som Danske Bank dog tidligere har afvist at kunne genkende.

I bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, kan juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen ikke svare på, hvor udbredte tavshedsklausuler er. Hans oplevelse er, at der ikke bliver lagt begrænsninger på whistlebloweres talestrøm.

»Men hvis det er det billede, der måske kan antydes, så er vi i hvert fald tilhængere af, at det bliver klarificeret«, siger han.

Hvis politikerne på et tidspunkt beslutter at følge opfordringen fra Finansforbundet og sikre fuld anonymitet til whistleblowere i tilfælde, hvor en sag ender i retten, vil bankerne heller ikke sætte sig imod det.

»Det kommer meget an på sagens karakter. Lige så vel som der i straffesager nogle gange kan være brug for, at et vidnes identitet ikke afsløres, kan der jo også være det i den her sammenhæng. Der vil det være forkert, hvis vi sagde, at vi altid synes, man skal vise sit ansigt. Nej, ikke nødvendigvis«, siger Kjeld Gosvig-Jensen.