Staten opgiver anke i Støjberg-sag: Ungt asylpar får oprejsning for tvangsadskillelse

Det unge syriske ægtepar, Rimaz Alkayal og Alnour Alwan, får lov til at beholde en godtgørelse på 20.000 kroner for at være blevet tvangsadskilt i 2016 af de danske udlændingemyndigheder med direkte henvisning til en instruks fra udlændingeminister Inger Støjberg (V).

Præcis en måned efter, at Udlændingestyrelsen blev dømt i Københavns Byret, har staten nu opgivet at anke sagen til landsretten. Det fremgår af en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, hvori direktør Niels Henrik Larsen henviser til dommens konklusion om, at det unge par burde være blevet hørt på forhånd. Om baggrunden for beslutningen udtaler direktøren dog:

»Udlændingestyrelsen har således noteret sig, at dommen slår fast, at den offentlige interesse i varetagelsen af barnets tarv, herunder at undgå, at en mindreårig ufrivilligt indgår i et ægteskab eller samliv, utvivlsomt er tungtvejende og efter omstændighederne vil kunne tilsige, at forudgående partshøring undlades. På den baggrund har vi besluttet ikke at anke dommen«.

Ægteparret Rimaz Alkayal og Alnour Alwan krævede i alt 50.000 kroner i godtgørelse fra Udlændingestyrelsen, fordi de i 2016 blev skilt fra hinanden gennem flere måneder, da hun var 17 år og højgravid, og han var 26 år. Det skete med henvisning til en instruks fra udlændingeminister Inger Støjberg (V), som ombudsmanden har kendt ulovlig og »særdeles kritisabel«.

Efter en ophedet værdidebat om såkaldte barnebrude beordrede ministeren sine embedsmænd til at adskille alle asylpar uden en konkret vurdering, hvis den ene af parterne var under 18 år. Instruksen skulle beskytte pigerne og forhindre tvangsægteskaber.

I Københavns Byret forklarede den nu 20-årige Rimaz Alkayal, at der aldrig har været tale om tvang. Parret mødte hinanden i 2014 i Tyrkiet, hvor de blev religiøst viet efter accept fra hendes familie. Siden rejste de videre gennem Grækenland og til Danmark, som de fra tilfældige havde hørt skulle være beboet af verdens lykkeligste folk.

Efter først at have boet sammen nogen tid på et asylcenter i Danmark kom i 2016 Inger Støjbergs omstridte instruks om tvangsadskillelse, der omfattede Rimaz Alkayal og Alnour Alwan og i alt 34 unge asylpar. Det fik først parret til at gå under jorden, og samtidig fik de hjælp til at klage til Folketingets ombudsmand, som siden kendte beslutningen om adskillelse med tvang for ulovlig.

Københavns Byret fastslog, at den offentlige interesse i at varetage børns tarv og undgå tvangsægteskaber skal veje tungt. Men i den konkrete sag undlod udlændingemyndighederne at høre parret først, selv om der ifølge asylcentret var en høj risiko for, at en tvangsadskillelse ville gå ud over parrets trivsel.

Derfor skulle parret have været hørt, før de blev skilt ad med tvang, og derfor tilkendte byretten dem en godtgørelse på i alt 20.000 kroner.

Udlændingeminister Inger Støjberg noterede sig dommen, men henviste til Udlændingestyrelsen i sagen om den ulovlige tvangsadskillelse, som oppositionen vil have undersøgt, hvis regeringsmagten skifter efter næste valg.

Efter byretsdommen sagde Alnour Alwan, at »det er en sejr, men det kan ikke opveje, hvad vi har været udsat for«:

»Vi er taknemmelige og glade for, at vi har vundet sagen. Det viser, at vi har rettigheder«.