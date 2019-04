S-ordfører efter søndagens tv-debat: »Jeg synes, vi så en presset, lidt sur, halvarrogant statsminister«

Efter aftenens tv-duel fastholder Venstre, at Socialdemokratiets pensionsudspil er et »blufnummer«. Socialdemokratiet har tilsvarende lagt sig fast på, hvordan man kan betegne en sådan anklage. Den er »arrogant«, forklarer Dan Jørgensen.

Det var det første, Socialdemokratiets partiformand Mette Frederiksen erklærede over for journalisterne, da hun i aftes trådte ud på fliserne foran DR Byen efter tv-duel nummer 1 med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Hun sagde, at hendes modstander havde repræsenteret »topmålet af arrogance«, hvilket var »Christiansborg, når det er værst«, som hun formulerede det.

På samme måde var ’arrogant’ og ’rendyrket arrogance’ de ord, som Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, forinden havde brugt på Twitter, når hun svarede de politiske modstandere, der kaldte Socialdemokratiets pensionsudspil for et »bluffnummer« forud for debatten mellem de to partiformænd.

Og i dag er det et lignende ordvalg, som Socialdemokratiets næstformand, Dan Jørgensen, gør brug af, når han skal kommentere Lars Løkke Rasmussens måde at gebærde sig på i aftes. For ifølge Dan Jørgensen er det, der står tilbage efter gårsdagens diskussion i DR’s 21 Søndag-studie, et indtryk af en statsminister, der afspejlede »en form for arrogance«.

»Jeg synes, vi først og fremmest så en presset, lidt sur, halvarrogant statsminister«, siger Dan Jørgensen.

Næstformandens beskrivelse er affødt af, at Lars Løkke Rasmussen i bedste sendetid kaldte Socialdemokratiets pensionsudspil for »et af de største blufnumre i dansk politik i generationer« og tilføjede:

»Enten vil der være massivt skuffede forventninger, der får Helle Thorning-Schmidt til at ligne en, der holder løfter, eller også kommer der et stort hul i statskassen«.

Dan Jørgensen mener, at Lars Løkke Rasmussens kritik afspejler en statsminister, der er »presset og hellere vil tale ned og tale negativt om andre og nedgøre i stedet for at redegøre for sin egen politik«.

»Enhver, der læser meningsmålinger, kan måske godt forstå hvorfor«, mener Dan Jørgensen.

Han afviser, at Lars Løkke Rasmussen har noget at have det i, når han anklager Socialdemokratiet for at levere et bluffnummer. At Socialdemokratiets pensionsudspil derudover skulle være »hamrende ukonkret«, som statsministeren i aftes sagde, er også »decideret forkert«, siger Dan Jørgensen. Også selv om hans parti endnu ikke har villet fremlægge et konkret bud på, hvilke grupper af nedslidte borgere, som får ret til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis Socialdemokratiets udspil bliver vedtaget.

»Vi har jo hele tiden sagt, at det, vi gør på nuværende tidspunkt, er at opstille principper, ud fra hvilke vi skal lave den nye pensionsordning, samt en meget konkret finansiering af dette. Det er jo med vilje, at vi ikke er mere konkrete, end vi er, fordi vi jo ønsker at forhandle det endelig på plads med Folketingets øvrige partier og i særdeleshed arbejdsmarkedets parter først«, siger Dan Jørgensen.

Er det ikke fair nok, hvis vælgerne - eksempelvis en sosu-assistent eller sygeplejerske - gerne vil vide, om man kan regne med at blive en del af den her ordning eller ej, inden man går i stemmeboksen og sætter sit kryds?

»Det konkrete svar, det kommer man ikke til at få inden valget, for det er et overordnet princip, at vi selvfølgelig vil forhandle det med arbejdsmarkedet parter først. Det tror jeg nu egentlig, at de fleste folk på arbejdsmarkedet i Danmark synes er meget fornuftigt. Men det, der jo er det klare valg for sygeplejersken og sosu-assistenten, er, om de vil stemme på Socialdemokratiet, som har sagt, at vi afsætter 3 milliarder kroner af til det her og gør det ud fra de her klare principper om, hvor lang tid du har været på arbejdsmarkedet og hvor hårdt et job, du har haft, eller om ...«

Men hvorfor kalder du det ’klare principper’, hvis I lader det være uklart, hvem der kommer til at være indbefattet af den her ordning? Det er da ikke at være ’klare’?

»Jo, det er det da. Det er da klart at sige til folk, at vi vil bruge 3 milliarder kroner til en tidligere tilbagetrækning til de folk, der har været på arbejdsmarkedet og som har hårde jobs. Det er det, vi lover. Det, de andre lover, det er ingenting. 0 kroner. Så jeg synes egentlig ikke, at det kan blive et ret meget klarere valg. Skulle vi gøre det, Lars Løkke Rasmussen efterspørger (at pege på, hvilke grupper, der kommer til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, red.), så skulle vi bryde med et grundlæggende princip om, at vi skal inddrage arbejdsmarkedets parter i de her spørgsmål. Det ville ikke være særlig socialdemokratisk, og det tror jeg i øvrigt også gerne, at fagbevægelsen vil have sig frabedt«.

Tror du, at det kan blive en udfordring for Socialdemokratiets i den kommende valgkamp, at I ikke kan blive mere konkrete på, hvem der kan regne med at blive en del af den her ordning, og hvem der ikke kan?

»Nej. Jeg tror godt, at folk kan se det klare valg mellem at bruge 3 milliarder på det her eller ej«.

Men må jeg forstå det sådan, at I ikke kommer til at være mere konkrete end det, Mette Frederiksen sagde i går?

»Vi har fastsat syv principper i det her udspil, som er konkrete«.