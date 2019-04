Frederiksens støtter fra rød blok: Socialdemokratiet må svare på, hvem der får ret til tidlig pension

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er i gang med et farligt spil i debatten om nedslidning og pensionsalder, påpeger flere af de partier, der ellers støtter hende som statsminister. S-formanden fortjener ros for at sætte emnet på dagsordenen med sit forslag om at indføre en rettighed til tidligere folkepension for nogle, men hun skylder klarere svar på, hvem der skal have den rettighed.

Under søndagens tv-duel på DR med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) blev Mette Frederiksen flere gange afkrævet mere konkrete svar, men dem leverede hun ikke, lyder kritikken. Og det kan skade oppositionens samlede chancer for at overtage magten ved det kommende folketingsvalg, mener SF’s beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge.

»Det risikerer at gå fra at være en stærk sag for socialdemokraterne til at blive en ikke så god sag, hvis de ikke bliver skarpere. Og det er ikke kun af omsorg for socialdemokraterne, at jeg synes, de skal blive skarpere. Det er også af omsorg for den samlede opposition«, siger han.

Det er fortsat uklart, om Socialdemokratiets foreslåede ret til tidlig folkepension skal gælde bestemte brancher, eller hvordan man skal opgøre lønmodtageres samlede tid på arbejdsmarkedet. Det er svar på den slags spørgsmål, som Karsten Hønge efterlyser.

»De bliver nødt til at være mere præcise om, hvordan de har tænkt sig at gribe det an. Det der med bare at skyde det til hjørne og sige, at det må vi forhandle om efter et valg, det er simpelthen for tyndt. Det eneste, de er præcise i, er de tre milliarder, men det er jo en sjov måde at regne baglæns på«, siger SF’eren, med henvisning til at S vil afsætte tre milliarder kroner om året til at sikre en rettighed.

»Det kan ikke nytte, at man kun kommer med ét forslag og så kryber i skjul i resten af debatten. Det er ikke i orden«, siger Karsten Hønge.

Ukonkret og defensiv

Også i Enhedslisten efterlyser beskæftigelsesordfører Finn Sørensen klarere svar fra statsministerkandidat Frederiksen.

»Befolkningen vil have nogle konkrete svar. Hvad er det, der skal til, for at man kan få lov at trække sig tidligere tilbage? Hvis Mette Frederiksen virkelig vil løfte den debat, er hun nødt til at svare på det helt konkret inden valget«, siger han.

Fakta Det mangler Socialdemokratiet at svare på Socialdemokratiet vil indføre en ret til tidligere folkepension, der skal tildeles på baggrund af objektive kriterier. Partiet har dog ikke lagt sig fast på, hvilke kriterier der skal udløse rettigheden. Det kan være antal år på arbejdsmarkedet, men det kan også være bestemte brancher. Hvor mange år og hvilke brancher har partiet ikke svaret på. Partiet har heller ikke svaret på, hvor mange år tidligere end planlagt de omfattede så kan gå på pension. Socialdemokratiet har afsat tre milliarder kroner til forslaget. Der har dog været forskellige meldinger fra partiet om, om det skal være den endelige pris, eller om det bare er en start. Vis mere

Sker det ikke, risikerer S-formanden omvendt at skade debatten, mener Finn Sørensen:

»Hun er ukonkret og fremstår defensiv og er ikke i stand til at forsvare sit eget forslag. Så risikerer vi jo, at de borgerlige vinder den diskussion«.

Radikale Venstres beskæftigelsesordfører, Rasmus Helveg Petersen, er med egne ord »stadigvæk frustreret over socialdemokraternes udspil«. Han mener ligesom SF og Enhedslisten, at Socialdemokratiet skylder at give mere konkrete svar om sit pensionsudspil inden folketingsvalget.

»Ja, det synes jeg. Men jeg håber, at det svar, de giver, ikke er at udvælge hele grupper, der har ret til tidlig pensionering. For så er vi tilbage i efterlønnen. Det vil sige ordninger, der er brede og dermed meget dyre, og som derfor giver permanente underskud«, siger han og uddyber:

»Frustrationen er, at hvis man skal gøre noget, som virker som det, socialdemokraterne stiller i udsigt, bliver det så dyrt, at det bliver umuligt at lave et løft på uddannelse og det grønne«.