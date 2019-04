Rutinekontrol udløste vild biljagt gennem indre København

Da en Mercedes i København ikke ville standse til en rutinekontrol, indledte politiet en biljagt ved høj fart gennem indre København. Det fik Den Uafhængige Politiklagemyndighed til at påpege overfor Københavns Politi, at politiet selv var med til at fremkalde en farlig situation uden at have en alvorlig mistanke mod den eftersatte bil.