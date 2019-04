Politikere tager afstand fra Rasmus Paludan: »Jeg tager jo heller ikke Brøndbytrøje på i parken«

»Tager kraftig afstand fra Paludans meningsløse provokationer, der ikke har andet formål end at så splid. Mød ham med argumenter - ikke med vold. Værn om demokratiet og ytringsfriheden. Lad ikke nedsættende handlinger rettet mod bestemte grupper i DK ødelægge vores sammenhold«.

Sådan lyder beskeden fra Lars Løkke Rasmussen søndag aften på Twitter, efter at den islamkritiske og racismedømte partileder Rasmus Paludan søndag demonstrerede på Blågårds Plads i København. Og statsministeren er ikke den eneste, der udtrykte sin holdning til urolighederne.

Dansk Folkepartis gruppeformand og formand for Retsudvalget, Peter Skaarup, forholdt sig på Twitter således til »de vanvittige scener på Nørrebro«.

»Provokatøren Paludan skal ikke mødes med vold, men ignoreres af dem, der er uenige med ham. Hvis man angriber politiet fysisk og kaster sten mod politifolkene, bør man idømmes hårde fængselsstraffe«.

Et andet medlem af Retsudvalget, socialdemokraten Lars Aslan Rasmussen, var ligeledes pikeret over angrebene på de politifolk, som forsøgte at skabe ro i området under og efter Paludans demonstration.

»Vildt nok at se hvor mange fjolser, der ikke bare kan finde ud af at ignorere Rasmus Paludan, og tilmed angriber vores politifolk. Skam jer!«, skrev han på Twitter.

Unødvendig provokation

Ifølge Enhedslistens Rosa Lund var Stram Kurs-lederens demonstration dog »fuldstændig unødvendig«.

»Jeg tager jo heller ikke Brøndbytrøje på i parken«, skrev hun på Twitter.

Også Folketingets formand, Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, forholdt sig til begivenhederne på Twitter.

»Hvor har jeg dog stor respekt for vores politi! Beskytter ytringsfriheden, men bliver bombarderet med stenkast af forhærdede unge fra Nørrebro. Mon deres raseri og vold overhovedet har noget med Paludan at gøre? Eller er det bare had til Danmark? Ud af Danmark med dem«, lød hendes besked.