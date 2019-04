Lige nu: Fortsatte uroligheder på Nørrebro

Søndag aften er der fortsat meldinger om brande og uroligheder flere steder på både Indre og Ydre Nørrebro. Unge uromagere sætter ild til containere og biler, mens politiet stadig kæmper med at få situationen under kontrol.

Der er stadig røg i luften på Nørrebro små ti timer efter, de første uroligheder omkring Blågårds Plads brød ud søndag tidlig eftermiddag.

Klokken cirka 14.15 søndag udbrød der voldsomme uroligheder på Indre Nørrebro i København.

Containere stod i brand, der blev kastet med cykler og brosten, og politiet blev angrebet. De måtte svare igen med tåregas, ligesom flere civilbetjente undervejs måtte trække våben.

Optøjerne opstod i kølvandet på den islamkritiske og racismedømte partileder Rasmus Paludans demonstration i hjertet af Nørrebro.

I begyndelsen var det både unge og gamle, der deltog i optøjerne, men søndag aften er det hovedsageligt »folk med bandetilknytning og områdets utilpassede unge«, der fortsætter urolighederne og angrebene på politiet, lød vurderingen fra Københavns Politi på et pressemøde.

Her kunne chefpolitiinspektør Jørgen Skov desuden oplyse, at man på nuværende tidspunkt har anholdt tre personer - én, som angreb Rasmus Paludan, én for angreb på politiet og én for ikke at efterkomme politiets anvisninger.

Opfordrer folk til at blive indendøre

Ifølge Politiet havde man ikke forventet, at de tilstedeværende ville rette vreden mod politiet i det omfang, det skete.

Jørgen Skov understreger dog samtidig, at man har dokumenteret store dele af søndagens uroligheder, og at politiet vil efterforske angrebene de kommende dage.

Chefpolitiinspektøren fortæller desuden, at man midt på aftenen søndag »i samarbejde med gode kræfter på Nørrebro« forsøger at få sorteret »medløberne« fra, så man kan identificere »de egentlige ballademagere«.

Han opfordrer folk i området til at holde sig indendøre resten af søndagen, »så man ikke bliver en del af noget«.

Klokken 21.20 søndag aften er der fortsat meldinger om påsatte brande og sammenstød mellem maskerede unge og politi flere steder.

Demonstration flyttet på grund af eksplosion

Søndagens demonstration på Blågårds Plads skulle have fundet sted i Mjølnerparken på Ydre Nørrebro. Der skete dog en eksplosion i en bil natten til søndag, og derfor forbød Københavns Politi at lade Rasmus Paludans demonstration finde sted der.

Jørgen Skov vil dog af hensyn til den igangværende efterforskning ikke fortælle, om politiet har en mistanke om en forbindelse mellem eksplosionen og den planlagte demonstration.

I løbet af søndagen annoncerede Rasmus Paludan, at han ville afholde endnu en demonstration - denne gang på Østerbro - men foreløbigt har Københavns Politi påbudt ham ikke at demonstrere i politikredsen det næste døgn.

På spørgsmålet om, hvorfor man havde ladet Paludan demonstrere i området omkring Blågårds Plads, forklarede Jørgen Skov, at »der skal rigtig meget til, før man forbyder en demonstration, men hvis hvis ikke det kan ske, uden at bringe den offentlige sikkerhed i fare, så bliver den stoppet«.

På aftenens pressemøde oplyste chefpolitiinspektøren desuden, at flere civilbetjente tidligere på dagen havde trukket våben i området omkring Blågårds Plads.

»Vi har nogle civile i området, der skal forsøge at udpege gerningsmænd, men betjentene bliver på et tidspunkt meget trængte og kommer i knibe, og der trækker de så våben. Men der er ikke blevet løsnet skud på noget tidspunkt«