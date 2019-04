Lige nu: Uroen fortsætter på Nørrebro - har spredt sig til Christiania

Søndag aften er der fortsat meldinger om brande og uroligheder flere steder på Nørrebro og Christianshavn. Unge uromagere sætter ild til containere og biler, mens politiet stadig kæmper med at få situationen under kontrol.

Der er stadig røg og tåregas i luften på Nørrebro små otte timer efter, de første uroligheder omkring Blågårds Plads brød ud søndag tidlig eftermiddag. Søndag aften har urolighederne også bredt sig til Christiania.

Lidt før klokken 22 var små 100 unge samlet omkring Hans Tausens Park ved Assistens Kirkegård, hvor de satte ild til containere og affyrede fyrværkeri.

Da Politikens medarbejder på stedet mødte de unge, var beskeden klar:

»Husk at skrive med store bogstaver, at det var i dag, Blågårds Plads vandt over politiet«.

Kort tid efter så Politikens medarbejder to unge blive anholdt på den nærliggende Struenseegade. I alt oplyser Københavns Politi til Ritzau, at man har anholdt 8 personer i løbet af søndagen.

I løbet af aftenen har der været meldinger om brande i containere på blandt andet Rantzausgade, Brohusgade, Lundtoftegade og i Mjølnerparken. Klokken 22.30 har politiet spærret Rantzausgade af efter endnu en brand, skriver DR.

Uroen har desuden spredt sig til Prinsessegade ved Christiania på Christianshavn, hvor der er stort politiopbud og brand i gaden, fortæller Politikens fotograf på stedet.









Vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Jesper Bangsgaard fortæller, at politiet gør hvad de kan for at at skabe tryghed i de berørte områder, men at »den fjende, man er oppe imod, er mindst lige så mobil« som politiet selv og derfor svære at dæmme 100 procent op for.

Ballade hele dagen

Urolighederne på Nørrebro i København tog allerede sin begyndelse klokken cirka 14.15 søndag, hvor der udbrød voldsomme uroligheder på Indre Nørrebro i København.

Containere stod i brand, der blev kastet med cykler og brosten, og politiet blev angrebet. De måtte svare igen med tåregas, ligesom flere civilbetjente undervejs måtte trække våben.

Optøjerne opstod i kølvandet på den islamkritiske og racismedømte partileder Rasmus Paludans demonstration i hjertet af Nørrebro.

I begyndelsen var det både unge og gamle, der deltog i optøjerne, men søndag aften er det hovedsageligt »folk med bandetilknytning og områdets utilpassede unge«, der fortsætter urolighederne og angrebene på politiet, lød vurderingen fra Københavns Politi på et pressemøde.

Her kunne chefpolitiinspektør Jørgen Skov desuden oplyse, at man på nuværende tidspunkt har anholdt tre personer - én, som angreb Rasmus Paludan, én for angreb på politiet og én for ikke at efterkomme politiets anvisninger.

Opfordrer folk til at blive indendøre

Ifølge Politiet havde man ikke forventet, at de tilstedeværende ville rette vreden mod politiet i det omfang, det skete.

Jørgen Skov understreger dog samtidig, at man har dokumenteret store dele af søndagens uroligheder, og at politiet vil efterforske angrebene de kommende dage.

Chefpolitiinspektøren fortæller desuden, at man midt på aftenen søndag »i samarbejde med gode kræfter på Nørrebro« forsøger at få sorteret »medløberne« fra, så man kan identificere »de egentlige ballademagere«.





Han opfordrer folk i området til at holde sig indendøre resten af søndagen, »så man ikke bliver en del af noget«.

Klokken 21.20 søndag aften er der fortsat meldinger om påsatte brande og sammenstød mellem maskerede unge og politi flere steder.

Demonstration flyttet på grund af eksplosion

Søndagens demonstration på Blågårds Plads skulle have fundet sted i Mjølnerparken på Ydre Nørrebro. Der skete dog en eksplosion i en bil natten til søndag, og derfor forbød Københavns Politi at lade Rasmus Paludans demonstration finde sted der.