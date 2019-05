I de år, hvor jeg skar mig, gemte jeg ofte mit ansigt i maven på den giraf og græd

FAKTA

Hvem kan hjælpe?

Hvis du selv har tanker om selvmord eller er pårørende til nogen, der har selvmordstanker, kan du få hjælp.

Livslinien: Er til mennesker i krise, der har tanker om selvmord. Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11 til 04.

Du kan skrive til Livsliniens netrådgivning skrivdet.dk. Skriver du for første gang, vil de forsøge at svare inden for 24 timer. Har du skrevet før, er svartiden op til tre dage.

Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag kl. 17-21 samt lørdag kl. 13-17.

GirlTalk: Er et forum for piger på mellem 12 og 24, der har brug for en at tale med. Du kan chatte med en af de frivillige på GirlTalks hjemmeside.

Du kan også få rådgivning anonymt hos GirlTalk via sms. Skriv til: 8 900 800.

Egen læge: Ring til din egen læge, og få en tid til en samtale.

Er du barn eller ung, og har du brug for anonymt at tale med en voksen, kan du kontakte Børnetelefonen. Du kan ringe eller sms’e på 116111, og chatte eller skrive et brev via hjemmesiden bornetelefonen.dk

