Ellemann freder Kristian Jensen: Jeg er ikke kandidat til formandsposten

Jakob Ellemann-Jensen afviser ambitioner om at gå efter at blive formand i tilfælde af Løkkes afgang efter valget. Inger Støjberg lader spørgsmålet stå åbent.

FOR ABONNENTER

Venstres næstformand, Kristian Jensen, kan slette miljøminister Jakob Ellemann-Jensen på listen over mulige rivaler til at tage over, hvis statsminister Lars Løkke Rasmussen beslutter sig for at takke af som partiformand i tilfælde af et tab af regeringsmagten efter valget.