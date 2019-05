Rahima frygter at blive sendt tilbage til Syrien: Jeg har gjort ALT for at blive en del af det her land

Det var ved at lysne i Afrin, der ligger i den nordlige del af Syrien. Kurdiske Rahima Abdullah lå i sin seng og havde ikke lyst til at stå op. I dag skulle hendes far flygte, og hun troede ikke, hun ville være i stand til at sige farvel. Hun har altid set op til ham. Da de boede i storbyen Aleppo, elskede hun at komme i hans lægeklinik og følge hans arbejde. Hun ville selv være læge og arbejde for Læger uden Grænser. Men krigen blev for voldsom, og sammen med sine tre små brødre og deres mor og far flyttede hun til sommerhuset i Afrin.

fakta Paradigmeskiftet Paradigmeskiftet betyder, at alle flygtninge på midlertidigt ophold i princippet skal vende tilbage til deres hjemland, når der bliver fred. Medmindre det er i direkte modstrid med Danmarks internationale forpligtelser. Når der gives opholdstilladelser til flygtninge, skal det gøres klart, at de er midlertidige. Integrationsydelsen skifter navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen og bliver reduceret. DF, V, K og LA stemte for paradigmeskiftet. Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale stemte imod. Vis mere

Hun stod alligevel op. For hvis der skete noget på hans rejse over havet, ville hun ikke have sagt farvel til ham. Familien var samlet i stuen. Hendes farmor og farfar var der også. Rahimas far spurgte dem en sidste gang, om det var i orden, at han rejste.

»Du skal sørge for din familie«, sagde de.

Så kyssede han dem farvel. Rahima græd, og der var tårer i hendes fars øjne. Men han smilede også.

»I skal ikke være bange. Jeg klarer det. Jeg skal nok komme til Europa, og jeg skal nok få jer op til mig«.

Så gik han. Hun havde troet, at han ville vende sig om og vinke, men det gjorde han ikke. Det var i februar 2014.

Fem år senere er Rahima fra Herning på vej op på scenen i Pressen under Politikens Hus. Hun er blevet 18 år og har kvalificeret sig til DM i debat. Omkring 200 unge er mødt frem, og Rahima er forventningsfuld. Hendes dansk er stadig kun et par år gammelt. Hun skriver, taler og læser med samme iver som et barn, der lige har fået en julegave og hele tiden må røre ved den, fordi den er så ny og spændende og kan så meget.

»Jeg er så taknemmelig for det danske samfund, der beskytter mig, og derfor bruger jeg hele min fritid på at vise det. Jeg gør det, når jeg kæmper for et Danmark, der er fri for racisme og diskrimination. Jeg bor i et demokrati, og jeg kan ytre mig i debatten. Jeg har ikke stemmeret, men jeg kan bruge min stemme«, siger hun.

Vi mistede alt, men vi mistede ikke hinanden Rahima Abdullah

Men der er altid en utryghed. Fra første dag i Danmark har hun hørt landets statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sige, at »Danmark er for dem, der kan og vil«. Alle hendes lærere har sagt det samme, og Rahima har for længst bevist, at hun kan og vil. Det er bare tvivlsomt, om hun må. For det fremgår af lov nummer 140, som er loven bag paradigmeskiftet, at flygtninges arbejde, uddannelse, sprogkundskaber fremover skal tillægges »mindst mulig« vægt, når det afgøres, om man skal have lov til at blive her eller ej.

»Jeg var en glad pige, der havde en rig familie, hvor far var læge, og mor var lærer. Pludselig kom krigen, der stjal alt fra mig og min familie og tvang os til at flygte. Så kom jeg og startede forfra. Jeg har gjort alt for at blive en del af det her land. Jeg har styr på mit liv. Jeg har ønsker, jeg har drømme, jeg går i skole med mine venner. Men når politikerne diskuterer, er jeg en samfundstaber, som et flertal i Folketinget vil sende hjem så hurtigt som muligt. Men jeg vil ikke sendes hjem. Det er ikke mig, der har ødelagt Syrien«.

Der er 15 deltagere. De 4 bedste kvalificerer sig til finalen ved Folkemødet. Næsten alle de andre er professionelle debattører fra partiernes ungdomsorganisationer. Rahima sætter sig på en af de forreste rækker og venter på, at det bliver hendes tur.

Vi kan ikke bare udskifte en befolkning

Mellem 1997 og 2017 kom 105.000 flygtninge til Danmark. 9 af 10 – eller 95.000 – er her stadig. Men i februar blev paradigmeskiftet vedtaget. Integration skal forvandles til hjemsendelse, og Rahima er ikke blot trådt op på scenen i Politikens Hus. Hun er også en af dem, det handler om i en valgkamp, hvor regeringen og Dansk Folkeparti forsøger at finde et blødt punkt i Socialdemokratiets udlændingepolitik, mens Socialdemokratiet med lænket tunge og galvaniseret stål i blikket holder fast i deres løfte til vælgerne om, at de grundlæggende holder med Dansk Folkeparti i udlændingepolitikken. Det betyder, at Rahima og titusinder af andre flygtninge på midlertidig opholdstilladelse i princippet skal rejse hjem, når der bliver fred i deres land. Uanset hvor længe de har været her, hvor godt de taler dansk, eller hvor længe de har været i arbejde.

Selv ikke hvis man får permanent opholdstilladelse, som kan gives efter otte år, er blevet gift med en dansker og har fået børn, kan man føle sig sikker, mener Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti.

»Nej. Ellers ville de alle blive gift med en dansk statsborger. Det er heller ikke nogen garanti, at man har fået børn«.





Martin Henriksen ved ikke, hvor mange der vil blive sendt ud, og det er der heller ingen andre, der gør. Det mest valide bud kommer fra Dansk Arbejdsgiverforening. De har regnet sig frem til, at omkring 36.000 voksne flygtninge og familiesammenførte flygtninge er her på en midlertidig opholdstilladelse, og de kan i princippet sendes ud, hvis de danske myndigheder vurderer, at de vil være i sikkerhed ved en udsendelse.

Vi kan ikke udskifte den danske befolkning, fordi FOA siger, der kommer et rekrutteringsproblem på et tidspunkt Martin Henriksen, Dansk Folkeparti

Knap 15.000 af dem er i beskæftigelse. Fortrinsvis inden for hotel, rengøring og industri. Et stort antal arbejder også som sosu-assistenter og sosu-medhjælpere, og hos fagforeningen FOA, der har 189.000 medlemmer, er man stærkt kritisk over for aftalen. Vurderingen er, at omkring 2.000 medlemmer reelt risikerer at blive sendt ud, men at langt flere er utrygge, fordi de ikke aner, hvad loven egentlig kommer til at betyde. Da Danmark ifølge FOA skal bruge 40.000 nye social- og sundhedsansatte i løbet af de næste 10 år, vil en hjemsendelse betyde, at landet kommer til at mangle varme hænder på plejehjem, i hjemmeplejen, hospitaler og andre institutioner.

»Uden de mennesker vil vi komme til at stå med en akut mangel«, siger formanden for FOA, Mona Striib, der mener, at aftalen afviser mennesker, som lever op til alle kravene om selvforsørgelse, uddannelse og aktivt medborgerskab. Aftalen er med hendes ord »skammelig« og ildner op under fremmedhadet.

»Med den ene side af mundvigen siger politikerne, at vi skal hente noget arbejdskraft. Med den anden side siger de: Bare ikke dig, for du er flygtning eller familiesammenført, så det er ikke dig, vi tænker på. Det er nogle andre, der gerne må komme«.

Dansk Arbejdsgiverforening, ISS, Ikea og store dele af erhvervslivet er også kritiske, men det er der bare ikke noget at gøre ved, mener Martin Henriksen.

»Vi kan ikke udskifte den danske befolkning, fordi FOA siger, der kommer et rekrutteringsproblem på et tidspunkt. Både offentlige og private arbejdsgivere er nødt til at tænke på, hvordan de gør det mere attraktivt for unge danskere at søge ind i stedet for kun at ville løse problemet ved at hente flere udlændinge hertil. Det er ikke holdbart i længden«.

Min yndlingsbog

Et par dage før Rahima træder ind i Pressen, besøger Politiken hende på Herningsholm Erhvervsgymnasium, hvor hun går i 1. g på den teknologiske linje. Vi beder hende vise os nogle steder i Herning, der betyder noget for hende, og det første sted, hun fører os hen, er til biblioteket på hovedgaden. I et dunkelt og stille hjørne står der et par lyse læderstole. Intet sted befinder hun sig bedre.

»Jeg låner bøger, jeg læser bøger, og når jeg skal skrive, sætter jeg mig herned. Her er helt stille, og der er alle de her bøger, man kan kigge på«.

Hendes yndlingsbog hedder ’Hvorfor hader han dig, mor’. Den er skrevet af Özlem Cekic, der tidligere var folketingsmedlem for SF, men nu brygger dialogkaffe og forsøger at bygge bro mellem gamle og nye danskere. Ligesom Rahima er Özlem Cekic af kurdisk afstamning.

»Bogen handler om hendes barndom. Om hvordan hun var ude for nogle racistiske oplevelser, og hvordan hun kunne vende nogle forfærdelige ting til noget positivt. Hver gang jeg føler mig træt af de negative kommentarer og beskeder, når jeg har skrevet et debatindlæg, så tager jeg hendes bog og læser i den. Jeg har læst den rigtig mange gange. I starten kom jeg herned og læste den igen og igen, men så købte jeg den, for nogle gange savnede jeg den, når jeg var derhjemme. Nu ligger den på mit skrivebord, så jeg altid kan kigge på den. Den kan hjælpe mig, når jeg føler, at ingen forstår mig, for i bogen er der alle de problemer, jeg har. Indvandrerproblemer, flygtningeproblemer, diskrimination. Nogle gange har man brug for at mærke, at der er nogen, der har det ligesom dig. Det oplever jeg i den bog«.





Længere nede ad gaden ligger en slags arabisk tikronersbutik. Julemænd, vandpiber, madkasser og alt mulig andet, man ikke kan forestille sig. Indenfor står en mand og sælger varer. Det er hendes far. Når hun står her, er hun både glad og ked af det. Glad for, at faderen har åbnet en butik, fordi han ikke længere ville være afhængig af støtte fra det offentlige.

»Men det gør mig også ondt, når jeg ser på min far. Det er ikke hans plads. Da han var i Syrien, besøgte jeg ham tit på klinikken. Han arbejdede altid og arbejdede hårdt, for at vi kunne få et godt liv altid. Han behandlede de fattige gratis og jeg var så stolt af ham«.

Faderen er 46 år, men hans karriere som læge er strandet et eller andet sted mellem sprogprøver og praktikpladser og mangel på penge.

»Så lånte han penge af nogle venner og åbnede den her butik. Han tjener ikke mange penge, men nok til at vi ikke er på kontanthjælp. Men for min familie betyder penge ikke så meget. Vi mistede alt, men vi mistede ikke hinanden«.