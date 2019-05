Syrer idømt 12 års fængsel for terrorplaner i København

En syrisk flygtning blev standset ved grænsen og afslørede, at han og en landsmand i Sverige ville begå et angreb mod tilfældige i Danmark.

En syrisk mand får 12 års fængsel samt udvisning for bestandigt for terrorplaner i København. Det har et nævningeting i Københavns Byret mandag besluttet.

11 af de 12 dommere i nævningetinget stemte for at straffe Moyed Al Zoebi med 12 års fængsel. Den sidste ville give ham et år mindre.

Manden ankede på stedet, da han fik at vide, hvor lang straffen blev ved domsafsigelsen i byretten.

Med en eller flere hjemmelavede bomber og knive var det hans plan at dræbe og lemlæste tilfældige mennesker i København i november 2016, har retten slået fast.

Syreren har nægtet sig skyldig under sagen. Men anklagemyndigheden har undervejs præsenteret tilstrækkeligt med beviser.

Standset af grænsekontrollen

Bomben skulle fremstilles af blandt andet mere end 17.000 tændstikker, som en anden syrisk asylansøger kom rejsende fra Tyskland med i sin rygsæk. Vedkommende blev afsløret af grænsekontrollen og er siden blevet i juli 2017 idømt seks og et halvt års fængsel ved retten i den tyske by Ravensburg.

Under sagen er det dokumenteret, at Al Zoebi har et stærkt ekstremistisk sindelag, har specialanklager Sonja Hedegaard hæftet sig ved.

Den 36-årige mand har tidligere været tiltalt for et brandangreb mod en shiamuslimske moské i Malmø, men blev frifundet. Og selv om efterretningstjenesten Säpo har forsøgt at tilbageholde ham af hensyn til landets og befolkningens sikkerhed, så måtte de opgive, fordi han ikke kunne udvises af hensyn til menneskerettighederne.

Derfor blev han sat på fri fod af svenskerne.

Ritzau