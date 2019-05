Falsk brandalarm standsede togtrafik på Københavns Hovedbanegård

En brandalarm forstyrrede tirsdag formiddag togtrafikken gennem Københavns Hovedbanegård.

Den førte til, at passagerer og andre blev beordret ud af bygningen, mens de mange tog, der var på vej mod jernbaneknudepunktet måtte standse.

Da det efter knap 20 minutters tid viste sig, at der var tale om en falsk alarm, kunne der atter åbnes for adgang og for togtrafik. Men da var forsinkelserne begyndt at brede sig bagud på skinnerne. DSB oplyste ved 10.40-tiden, at det vil tage en times tid eller to at få det rettet op igen, så alle tog atter kører efter planerne.

Ritzau og Politiken