Movia: Risikoen for vold mod billetkontrollører kan stige, når der tales bestemt til snydere

Københavns Universitet har undersøgt optagelser fra 250 billetkontroller i et forsøg på at finde ud af, hvorfor nogle kontroller ender med trusler og vold.

Langt de fleste gange sker der ikke noget videre, når bus- og togpassagerer bliver taget i at køre uden billet på Sjælland.

Men det sker, at det stikker af og Movias kontrollører mødes af verbale trusler eller lige frem med vold.

Spørgsmålet er, hvordan det sidste undgås. Det har forskere fra sociologisk institut på Københavns Universitet set nærmere på i en rapport om det, der beskrives som offensiv adfærd mod buskontrollører.

Det kan handle om alt fra højlydt banden ad kontrolløren til at udarte til forsøg på at skubbe ham eller hende væk eller til direkte vold.

Undersøgelsen bygger på 250 møder, hvor kontrollørernes kropskameraer har fulgt deres samtale med mennesker, der af en eller anden grund ikke har den rigtige billet på sig. Som oftest har de ikke checket ind med rejsekortet eller først købt mobilbillet, da de så kontrollørerne stige på bussen eller toget i det, der kan ligne et forsøg på at snyde sig til kun at betale for turen, når det er nødtvunget.

Det viser sig, at det ikke ser ud til at påvirke passagerernes adfærd negativt, hvis kontrolløren viser sympati og giver udtryk for, at det kan være frustrerende for passageren. Det samme gælder, hvis kontrolløren vejleder i at klage til busselskabet og siger, at ’jeg gør bare mit arbejde’.

Myndighed og fasthed øger risikoen for ballade

Men reagerer kontrolløren med beslutsomhed og autoritet, så stiger risikoen for, at passageren handler offensivt og aggressivt betydeligt. Især hvis det tilføjes, at passageren filmes. Det får sandsynligheden for en fjendtlig opførsel hos den, der er taget uden billet, til at stige med mellem 43 og 75 procent. Med til det hører imidlertid, at kontrollørerne allerede har fornemmet, at den rejsende kan finde på at reagere truende eller voldeligt og derfor tidligere markerer myndighed, fremgår det.

For at undgå, at møderne mellem kontrollører og passagerer uden ordentlige billetter går galt, så må kontrollørerne trænes i det, der beskrives som alternative samtalestrategier for at få kunderne til at samarbejde, konkluderer rapportforfatterne.

Det er ifølge kommunikationsdirektør Camilla Struckmann fra Movia allerede tilfældet. Det er en central del af uddannelsen, oplyser hun.

Sidste år udskrev Movias billetkontrollører 57.700 kontrolafgifter, langt de fleste gange uden nogen hændelser. Men der har været eksempler på, at det går galt. I de optagelser, forskerne gennemgik, optrådte tre sager med vold. I en af dem blev flere kontrollører slået og sparket af gerningsmanden.

Det er heldigvis for nedadgående. Hvor der i 2015 var 83 hændelser med fysiske eller psykiske angreb, der blev indrapporteret, så er det tal nede på 18 hændelser i 2018.