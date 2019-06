Hver femte har været udsat for overgreb: Grønland vil have en katastrofefond til misbrugte børn Alt for mange børn misbruges seksuelt i Grønland. Grønlandsk medlem af Folketinget efterlyser økonomisk hjælp.

Seksuelt misbrug af børn i Grønland er så udbredt, at Danmark skal træde til med ekspertise og økonomisk hjælp.

Aaja Chemnitz Larsen, der netop er genvalgt til Folketinget for partiet Inuit Ataqatigiit (IA), vil have den nye regering til at yde penge til en katastrofefond, hvor ofre kan søge om støtte til behandling.

»Generation efter generation oplever at vokse op med seksuelle overgreb«.

»Det ødelægger liv, det driver folk ud i misbrug og selvmord«, skriver Aaja Chemnitz Larsen i en mail til Ritzau.

Sammen med Aki-Mathilda Høegh-Dam, der er nyvalgt for Siumut, vil hun over for Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, stille krav om, at støtten til socialområdet i Grønland skal øges.

Børn og unge har forgæves bedt om psykologhjælp

Tirsdag - dagen før folketingsvalget - vedtog et flertal i Grønlands Landsting, Inatsisartut, at bede Danmark om hjælp med misbrugte børn. Det var dog småt med detaljer om, hvordan hjælpen skal komme til udtryk.

Senest har DR-programmet 'Byen hvor børn forsvinder' dokumenteret, hvordan børn og unge i Tasiilaq på Grønlands østkyst i årevis forgæves har bedt om psykologhjælp hos kommunen, efter at de har været udsat for overgreb.

Men det er ikke kun børnene i Tasiilaq, der svigtes. Ifølge Aaja Chemnitz Larsen har 'en lang række af bosteder længe befundet sig i en reel undtagelsestilstand'.

Formand for Red Barnet Grønland Jonna Ketwa er glad for det politiske opråb.

Ifølge hende har de grønlandske politikere været for længe om at se realiteterne i øjnene og vågne op.

»Det er, som om man vænner sig til tingenes tilstand: 'Nå, der er et barn, der går ude om aftenen'. Der er gjort meget, men det er desværre bare ikke nok«, siger Jonna Ketwa, der er privatpraktiserende psykolog i Nuuk.

Eksempelvis peger hun på, at der stort set ikke ydes professionel hjælp til personer, der begår et seksuelt overgreb, og dermed kan de i værste fald fortsætte.

Men flere penge gør det ikke alene. Det drejer sig også om nogle dårlige mønstre.

»Her er en kultur i forhold til, hvordan man kan behandle hinanden, som skal ændres. Det kan ikke bare fikses, men når det er sagt, så tror jeg, at hjælp fra Danmark kan være med til at skubbe på udviklingen«.

Cirka hvert tredje barn født i Grønland 1990'erne har haft en barndom med alkoholiserede forældre og vold i hjemmet, viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed offentliggjort i maj.

Hvert femte barn har været udsat for seksuelle overgreb.

ritzau