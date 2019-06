Omtumlet tilværelse sender hjemløse danskere på lav integrationsydelse

»De hjemløse får besked om at indhente papirer fra tidligere arbejdsgivere, fra pensionsinfo og fra mange andre instanser, men de har ikke de digitale kundskaber, det kræver. Kommunen pålægger dem en bevisbyrde, de ikke har chance for at løfte. Jeg synes, at det ligner en kommunal spareøvelse«, siger René Nielsen.

Han har skrevet til Københavns Kommune og klaget over, at kommunen svigter sin forpligtelse til at få sagerne oplyst og til at yde særlig hjælp hertil til socialt udsatte. Kommunen har svaret, at man overholder loven og er klar over, at det er svært for hjemløse at skaffe den nødvendige dokumentation.

Folketingets Ombudsmand er kommet med en afgørelse i hjemløse Johns sag, som har gjort, at han fik ret til kontanthjælp. Sagen er også fra Københavns Kommune, som Politiken har bedt om en kommentar. Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen skriver i en mail, at man ikke ønsker at kommentere konkrete personsager. Men, oplyser man:

»Ankestyrelsen har som følge af udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand ændret praksis i afgørelsessager om integrationsydelse. Derfor har Københavns Kommune også tilrettet praksis, så den stemmer overens med udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand og Ankestyrelsens ændrede praksis«.

Ny regering vil se på ydelser

I Dansk Socialrådgiverforening mener formand Mads Bilstrup, at de hjemløse i løbet af de senere år er kommet i klemme på en række områder. Det er med loven, som forbyder tiggeri, reglerne om utryghedsskabende lejre og kontanthjælpsloftet, som rammer de udsatte hårdest.

»Vi har set et stigende antal hjemløse – og et stigende antal unge hjemløse, og vi risikerer at tabe de svageste på gulvet, så de ikke længere er en del af fællesskabet. Det første, de ansvarlige politikere skal gøre her efter valget, er at fjerne de lave ydelser, så ingen skal leve i fattigdom, og så skal vi have et sikkerhedsnet, så vi kan gribe dem, der falder«.