En god dag for den sunde fornuft og en dårlig dag for sovetryner

Den sunde fornuft. Ja, egentlig begyndte den gode dag rigtig dårligt. For ved Isafjordsvej i Trekroner blev en 59-årig mand torsdag så vred over, at en flok unge spillede høj musik på deres medbragte soundbox, hvilket for ældre læsere – os over 40 – er et smart ord for en stor højttaler, der spiller uden at være tilsluttet elnettet. Han havde flere gange bedt dem skrue ned, men det gjorde de ikke. Og så greb han til selvtægt og kylede resolut soundboxen i vandet. Musikken stoppede, men de unge blev noget knotne. Politiet blev tilkaldt, oplyser døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Og den vrede mand var, da de dukkede op, faldet så meget ned, at han tilbød at betale erstatning for den druknede soundbox, og de unge afviste at anmelde ham. En god dag for den sunde fornuft.