Jurister: Sager med slettede tele-beviser må gå om

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har torsdag udpeget den uafhængige kontrolgruppe, der skal sikre uvildigheden i gennemgangen af tusindvis af straffesager med tvivlsomme tele-beviser. Ministeren har givet gruppen en gevaldig udfordring og et gigantisk ansvar. For kontrolgruppen med landsdommer Olaf Tingleff i spidsen skal nemlig opsætte regler for en kompleks, kontrafaktisk juridisk øvelse og svare på spørgsmålet: Hvordan behandler vi sager, hvor det afgørende bevismateriale formentlig er hullet, men fordi det nu er slettet, får vi aldrig klar besked.

Som det fremgår af ministerens kommissorium for gruppen, der også består af to forsvarsadvokater, en strafferetsprofessor og en efterforskningsekspert:

»Den uafhængige kontrol- og styregruppe skal (...) fastsætte de nærmere retningslinjer for, hvilke kriterier der skal gælde for behandlingen af straffesager, hvori indhentede teleoplysninger ikke længere er tilgængelige«.

Fem års beviser kan være væk

Med den bundne opgave til kontrolgruppen har justitsministeren bekræftet det problem i retsskandalen, som Politiken har bragt frem. Som beskrevet tirsdag viser en aktindsigt, at Rigspolitiet kun råder over de oprindelige rå teledata de seneste to år. Men da fejlen med politiets behandling af teleoplysningerne rækker syv år tilbage i tiden og omfatter over 10.700 sager, kan det korrekte bevismateriale i op til fem års sager være endegyldigt forsvundet.

Rigspolitiet har i over to uger ikke ønsket at oplyse, i hvor stort omfang de oprindelige og korrekte rå teleoplysninger er destrueret. Og justitsminister Nick Hækkerup ønsker heller ikke at svare på ministeriets viden om omfanget eller uddybe, hvorfor han specifikt har bedt arbejdsgruppen om at lave retningslinjer for problemet.

Formanden for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Kristian Mølgaard, er udpeget som medlem af styregruppen:

»Det er meget at bede om en løsning på det problem. Det er jo noget, som man må undersøge meget grundigt, men principielt er det en meget grim situation. Det svarer jo til, at man har afgjort en sag ud fra en vidneforklaring, der blev afgivet via en tolk, der efterfølgende viser sig at være dårlig, men vidnet bag forklaringen er død. Hvad gør man så med den fejloversatte forklaring – hvilken bevisværdi har det?«, siger Kristian Mølgaard.

Kontrol- og styregruppen Justitsministeren har torsdag udpeget medlemmerne til den uafhængige kontrol- og styregruppe: Landsdommer Olaf Tingleff (formand), professor i strafferet Jørn Vestergaard, advokat Karoline Normann, advokat Kristian Mølgaard og tidligere chefpolitiinspektør Sten Skovgaard Larsen.

Forsvarsadvokaten Ulrik Sjølin Pedersen var selv anklager mellem 2008 og 2014. Da Rigspolitiets systemfejl bag de ufuldstændige teleoplysninger rækker helt tilbage til 2012, kan han uforvarende have fået borgere dømt på et grundlag, der nu viser sig at være forkert. »Jeg vrider da min hjerne for, hvilke sager jeg har siddet med, og jeg vil da ligge vågen om natten, hvis jeg uberettiget har sendt nogen bag tremmer«, siger han.

For ham at se er der kun én rimelig løsning på problemet med de sager, hvor potentielt fejlagtige, men nu slettede telebeviser har været afgørende for en dom:

»Hvis teledata på nogen måde er lagt til grund i præmisserne for en dom, og de teledata ikke kan undersøges, så må beviset udgå, og sagen gå om. Længere kan den umuligt være, for det er helt grundlæggende i en retsstat. Og der bør ikke sidde nogen og være overdommere omkring det spørgsmål. Vi bør falde tilbage til grundsætningen om, at hvis der er en rimelig begrundet tvivl, skal det komme den tiltalte til gode«, siger forsvarsadvokaten fra Sjølin Advokatfirma.

Som tidligere anklager pointerer han, at problemet dog rækker langt videre end selve domfældelserne. Således er hele efterforskninger startet op på baggrund af muligt fejlagtige teledata og en lang række indgreb mod borgere, såsom ransagninger og aflytningskendelser har fulgt efter.