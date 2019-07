Flirter du på nettet – måske uden at vide det?

GUIDE

Sådan undgår du uforvarende at mikroflirte

At mikroflirte er at sende mere eller mindre klare signaler med romantiske over- eller undertoner på de sociale medier.

Dybe likes: Pas på, hvad du klikker ’like’ til. Såkaldte ’dybe likes’, hvor du synes om uger gamle fotos, sender et signal. Du afslører, at du er gået på opdagelse i en andens profil, og at personen gerne må vide det.

Din søgehistorie: Det er upassende at søge på din gamle flamme eller hende, du var kæreste med i gymnasiet. Hvis du insisterer på at gøre det, så slet din søgehistorie, inden din ægtefælle låner din telefon for finde en kageopskrift.

Emojis: Det er ufarligt at sende det ansigt, der smiler, men pas på den, som blinker – det ligner flirt. Og send ikke en aubergine til andre end dem, du skal spise moussaka med, den er en utvetydig invitation til sex, mens den runde fersken betyder bagdel.

Pas på, hvem du følger: Skal du følge din ekskæreste? Eller andre tiltrækkende fremmede? Husk, at listen over dem, du følger, er offentlig ligesom listen over dine facebookvenner. Så ja, de fotos af lækre kvinder eller muskuløse mænd, du likede i sidste uge, kan alle andre se, og det kan ses på din profil, hvornår du er begyndt at følge ekskæresten igen.

Kilder: Guardian, New York Times m.fl.

