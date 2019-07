Sagen kort

Afgørelsen

9 af 16 medlemmer af Advokatnævnet afgjorde torsdag, at 4 advokater fra Bech-Bruun tilsidesatte god advokatskik, da de for Skatteministeriet gennemførte advokatundersøgelsen af sagen om formodet svindel med udbytteskat uden at oplyse, at Bech-Bruun havde rådgivet en af sagens hovedmistænkte, den tyske North Channel Bank, om netop dansk udbytteskat.

De fire skal hver betale en bøde på 10.000 kroner, og advokatfirmaet skal betale hele salæret for undersøgelsen, 3,5 millioner kroner, tilbage til Skatteministeriet.

Bech-Bruun kalder afgørelsen forkert og vil indbringe den for domstolene i håb om at få den underkendt.

