Ulykke i lysreguleret kryds koster 24-årig mand livet

En 24-årig mand har søndag eftermiddag mistet livet i en voldsom trafikulykke i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi, der har anholdt en mand, som mistænkes for at have kørt i påvirket tilstand.

Ulykken skete kort før klokken 17.00 i krydset mellem Vejlby Ringvej og Vorregårds Allé, hvor to biler kørte sammen.

»Der er tale om et lysreguleret kryds, så en af parterne er kørt over for rødt«, fortæller politiets vagtchef Michael Ørum.

Det er først på aftenen uvist, hvilken af bilerne det drejer sig om.

»Så vi vil meget gerne høre fra vidner, der har overværet ulykken. Det er meget vigtigt, at vi får oplysninger om, hvad der er sket«, understreger vagtchefen.

Den 24-årige var passager i en bil, der kørte ud i krydset ad Vorregårds Allé, hvor den stødte sammen med en bil, der kom kørende ad Vejlby Ringvej. Den bil blev ført af en 26-årig mand, der slap uskadt fra ulykken.

»Ham har vi anholdt på mistanke om spiritus- eller narkokørsel«, siger Michael Ørum.

I den 24-åriges bil var to andre personer. De blev kvæstet ved ulykken, men er uden for livsfare.

