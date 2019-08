»Han burde nærmest sige vov«: Hvor mange omgange i ringen kan Venstres kronprins klare?

Venstres næstformand, Kristian Jensen, er under fornyet pres, efter at V-nestor Claus Hjort Frederiksen ønsker hans afgang. Frem mod partiets landsmøde i november er han fanget i et selvforskyldt magtopgør om retningen for Danmarks største borgerlige parti, som ingen endnu ved, hvor ender.