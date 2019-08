»Vildledende« og »farlig«: Klage fra 29 beboere i Nordhavn får ombudsmanden til at gå ind i sag om Skats vejledende rolle

Ombudsmanden indleder undersøgelse af sag, hvor boligejere fik at vide, at de skulle betale 20.000 kr. i grundskyld, men endte­ med at betale 80.000.

Folketingets Ombudsmand har indledt en undersøgelse, der skal afklare, om Skat har vildledt købere af nyopførte boliger og foretaget usaglige ejendomsvurderinger med det resultat, at boligejernes ejendomsskat – grundskyld – blev firedoblet.

Det oplyser Folketingets Ombudsmand i et brev til 29 boligejere, der har klaget over, at Skat har lokket dem i en skattefælde.

Der er tale om 29 familier, som i 2014 og 2015 købte rækkehuse, der var planlagt til opførelse i Nordhavn i København.

Familierne havde forud for købet på baggrund af en udtalelse fra Skat fået oplyst, at grundene under husene hver især ville blive vurderet til omkring 600.000 kroner og udløse en årlig udgift til grundskyld på godt 20.000 kroner.

Men da husene var opført, vurderede Skat grundenes værdi 4 gange så højt, nemlig til 2,4 millioner kroner, hvilket har udløst en regning i grundskyld på over 80.000 kroner til familierne.

Det samme er senere sket for køberne af 11 rækkehuse lidt længere ude i Nordhavn, hvor grundværdierne og dermed skatteregningen blev mere end tredoblet i forhold til Skats vejledende udtalelse.

Andre købere af projektboliger eller nye ejendomme, der endnu ikke er vurderet, kan på samme måde få et skattesmæk, som de slet ikke har været forberedt på.

Det har fået ombudsmanden til af egen drift at indlede en undersøgelse af, hvordan Vurderingsstyrelsen behandler sagerne.

»Der er tale om sager, som har stor betydning for dem, der har klaget, og som måske også kan berøre andre. Derfor har vi valgt generelt at se nærmere på Vurderingsstyrelsens sagsgange i forbindelse med udarbejdelse af vejledende udtalelser om grundværdi«, siger Lisbeth Adserballe, der er chef for skatteområdet hos Folketingets Ombudsmand.

Ombudsmanden kan ikke selv gå ind at vurdere, om ejendommene og grundene er vurderet til den rigtige pris, fremgår det af brevet til de 29 familier. Men ombudsmanden kan kritisere det, »hvis myndighederne ikke har undersøgt sagen godt nok, eller hvis sagen er udtryk for usaglig forskelsbehandling«.

Og det er netop det, som køberne af de 29 rækkehuse mener, at der er tale om. De har fremlagt en lang række eksempler på, at rækkehuse af samme størrelse, med samme grundstørrelse og samme handelsværdi i samme område på Østerbro i København har fået grundvurderinger, der kun er en fjerdedel af det, som grundene i Nordhavn er vurderet til. Lignende eksempler har de fundet i nybyggeri på Islands Brygge i København.

Peter Thielst, der i maj fremsendte klagen på vegne af de 29 familier, er tilfreds med, at Folketingets Ombudsmand har besluttet at iværksætte en undersøgelse.

»Vi er glade for, at der kommer friske øjne på sagen«, siger han.

Peter Thielst siger, at boligejerne først og fremmest har klaget over, at Skat kan vejlede borgere og ejendomsmæglere så forkert, at der reelt er tale om vildledning.

»Vi fik et skøn fra Skat, som vi handlede ud fra i 2014. To år senere lavede Skat så en vurdering af grundens værdi, der var fire gange så høj. Det kan ikke være rigtigt«, siger han.

Fanget i skattefælde

Ejendomsmæglerne er efter loven forpligtet til at oplyse boligkøbere om, hvad de vil få af udgifter til blandt andet ejendomsværdiskat og grundskyld. Hvis der er tale om en ny bolig eller en projektbolig, der endnu ikke er vurderet, er ejendomsmægleren nødsaget til at indhente en vejledende udtalelse fra Skat – i dag Vurderingsstyrelsen – så køberne kan se, hvad de skal betale i boligskat.

Men når Skats vejledning »kan være så vildledende, som det har været tilfældet i vores sag, så er den intet værd. Tværtimod. Den er farlig«, skrev Peter Thielst i klagen til ombudsmanden og skrev om sin families situation: