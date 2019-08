Endnu et folketingsmedlem undsiger Løkke

Venstres Anni Matthiesen støtter ikke længere Lars Løkke som formand for partiet. Hun vil dog endnu ikke sige hvem hun støtter.

Venstres folketingsmedlem Anni Matthiesen, der er valgt i Sydjyllands Storkreds siger nu offentligt, at hun ikke længere støtter Lars Løkke Rasmussen.

»Det er nødvendigt med nyt blod i toppen af partiet på en eller anden facon«, siger hun til TV SYD onsdag aften.

Lars Løkke Rasmussen har siden søndag aften gentagne gange understreget at han har tænkt sig at blive som partiets formand og »vinde nøglerne til statsministeriet tilbage«, men Anni Matthiesen mener, at den kamp skal kæmpes af en ny formand.

»Jeg har personligt taget stilling til, hvem jeg gerne ser som formand, men det vil jeg ikke afsløre før til landsmødet«, siger hun.

Hun er dermed det fjerde folketingsmedlem, der undsiger sin formand. Tidligere har folketingsmedlemmerne Preben Bang Henriksen, Jacob Jensen og Carsten Kissmeyer offentligt trukket deres støtte til Lars Løkke Rasmussen

Vigtigt at tage baglandet alvorligt

Det er endnu ikke afgjort, hvornår landsmødet skal finde sted, men Lars Løkke Rasmussen har anmodet om at rykke det til før Folketingets åbning den 1. oktober.

Anni Matthiesen slår fast, at den ballade, der har været i medierne om Venstre og internt i partiet ikke gjort noget godt for partiet.

»Det er vigtigt, at vi tager vores bagland alvorligt – for uden baglandet er vi ingenting«.

Onsdag holdt Venstre gruppemøde, men her blev formandsposten ikke diskuteret, fortalte Lars Løkke Rasmussen til TV 2 tidligere i dag. Han mener, at det rette sted for den debat er ved landsmødet.

Tirsdag opfordrede et enigt Venstre i Region Midtjylland partiledelsen til at trække sig.

»Situationen er uholdbar«, lød konklusionen fra regionsformand for Venstre i Midtjylland Jens Nicolai Vejlgaard. Også navne som regionsrådsmedlem i Region Midtjylland Jørgen Winther, bestyrelsesformanden for Venstre i Aarhus, Susanne Green, samt borgmesteren i Ikast-Brande Kommune, Ib Lauritsen, hører til de kritiske stemmer.

Mange tavse medlemmer

Venstre i Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland har de seneste dage holdt møde om ledelsen af partiet, men endnu ikke offentliggjort deres stilling.

Omvendt har navne som Claus Hjort Frederiksen, Ulla Tørnæs, Lars Christian Lilleholt og Troels Lund Poulsen. Fra sidstnævnte er det særligt Løkke, der får opbakning.

»Lars Løkke Rasmussen er den bedste formand, som Venstre kan få«, lød det onsdag fra Troels Lund.

Andre navne fra gruppen har tidligere bakket Løkke op. Det gælder Sophie Løhde, Hans Andersen, Marcus Knuth, Anne Honoré Østergaard, Martin Geertsen, Christoffer Aagaard Melson, Karen Ellemann, Jan E. Jørgensen, Jane Heitmann og Tommy Ahlers.

Det gælder også Jakob Ellemann-Jensen, men de seneste dage har han skiftet toneleje og helt afvist at kommentere balladen

Profiler som Inger Støjberg, Karsten Lauritzen, Ellen Trane Nørby og Britt Bager har endnu ikke kommenteret oprøret. Og så har næstformand Kristian Jensen endnu ikke meddelt, om han ligesom Løkke søger genvalg.