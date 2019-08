Lokalformand opfordrer Jakob Ellemann til at bekende kulør

Lyt til artiklen 04:23

Som den sidste i rækken af fem har Venstre i Region Sjælland gjort sin stilling op om partiets ledelse. Efter mødet ønskede man ikke at give sin entydige opbakning til V-formanden. Jørgen Larsen, kommuneforeningsformand for Venstre i Sorø og medlem af Venstres hovedbestyrelse, har som den eneste udtalt sig om konklusionerne.

»Vi fik hver i sær lov at fortælle, hvad vi synes. Den ene halvdel mente, at man skulle skifte Løkke ud. Den anden halvdel mente, at man skulle skifte Jensen ud. Andre mente, at man skulle skifte begge ud. Så noget skal der ske, synes vi«, siger Jørgen Larsen.

Region Sjælland betragtes som Løkkes eget bagland, fordi formanden er valgt i Sjællands storkreds. Allerede tirsdag meddelte Løkke, at han ville blive uanset konklusionerne på det kommende hovedbestyrelsesmøde lørdag. Det er nemlig først på det kommende landsmøde i september, at en formand kan vælges eller væltes. Det kræver en modkandidat, og dem er der ingen af endnu.

»Vi havde en snak om, hvorvidt der kommer flere kandidater, fordi lige nu har vi kun en, og det er Løkke. Så har pressen nævnt en masse mennesker, men de har jo ikke meldt sig endnu. Derfor kan vi jo ikke tage endelig stilling til, hvad der skal ske«, siger Jørgen Larsen.

»Noget strudseagtigt«

Særligt Jakob Ellemann-Jensen er blevet omtalt som et muligt formandsbud efter Løkke. Han har tidligere slået fast, at han vil stemme på både Lars Løkke og Kristian Jensen. Men efter at Venstre i Region Midtjylland og flere folketingsmedlemmer i denne uge har ønsket V-ledelsens afgang har tonerne været anderledes moderate. Og da folketingsmedlem Preben Bang Henriksen onsdag pegede på Ellemann-Jensen som en mulig overtager, havde hovedpesonen »ingen kommentarer«, da Ritzau spurgte til sagen.

Beskeden fra Jørgen Larsen er meget klar. Ellemann-Jensen bliver tydeligvis brugt i spil, hvor han agerer mulig modkandidat til Løkke, men baglandet har brug for at vide, om det er reelt, mener han.

»Jeg har det sådan: Kom ud af busken. Det her er noget strudse-agtigt noget, man har gang i. Det er også en appel til Jakob Ellemann-Jensen. Meld dog klart ud. Om han gør det i dag eller om 14 dage. Diskussionen bliver ved med at køre, og vi har brug for at vide, hvad valget står mellem«, siger Jørgen Larsen, der mener, at det samme gør sig gældende for Stephanie Lose og Søren Gade, der også har været nævnt i medierne.

Men er det ikke vovet at melde sig til kampvalg?

»Jov, men der er nogen, som må have startet alt det her op, og som har de fornødne kandidater i baghånden. Hvis ikke de har det, så skulle de havet ladet værre med at sætte gang i noget så voldsomt som dette«.

Jørgen Larsen vil ikke fortælle, hvad hans egen holdning er. Faktisk forstår han ikke rigtig, hvorfor krisen i partiet er blevet så stor.

Er det med dine øjne et spørgsmål om Løkkes person eller hans politik?

»Jeg har ikke noget imod hverken Løkke eller Jensens person. Men jeg har heller ikke noget mod politikken. Når jeg sådan tænker tilbage, og når du spørger på den måde, så kan jeg faktisk ikke forstå, at vi er nået her til. Jeg deltog i sommergruppemødet første dag, og som jeg forstår det, var det jo Hjort, der dagen efter gav en opsang og bad Jensen om at gå af. Det er jo det, der startede det hele. Så skulle Løkke stoppe. Så skulle Kristian stoppe. Og så er diskussionen kørt siden«, siger Jørgen Larsen.

»Jeg tror, måske Claus Hjort har trykket for hårdt på tuben, og nu kan vi ikke bremse det«.

Jørgen Larsen håber, at Venstre får et ekstraordinært landsmøde, sådan at man kun skal stemme om formand og næstformand – og ikke andet.

»Vi har brug for et rigtigt landsmøde, der ikke handler om valg af formand, og det bør vi fortsat have til november. Om det så bliver med en ny formand, så må det være sådan. Det vigtigste er, at vi kan få snakket politik. Vi har kommunalvalg om to år«, siger Jørgen Larsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jakob Ellemann-Jensen.