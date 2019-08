Nu skal den sandsynlige arvtager, Jakob Ellemann-Jensen, vise, at den politiske vej for Venstre, der var sandet til i Løkkes SV-fantasier.

Politik er en branche med få happy endings, og der blev heller ikke en for Lars Løkke Rasmussen. Efter ugers magtkamp forlod han lørdag formandsposten i Venstre med et tweet marineret i bitterhed: »Tak for mange gode år«, skrev han uden i øvrigt at lade sig høre.